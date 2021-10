Wallu Sénégal à Grand-Yoff 

La grande coalition Wallu Sénégal de Grand-Yoff mise sur l’ancien ministre Babacar Ndaw, pour aller à la conquête de la commune qui demeure la chasse-gardée de Taxawu Dakar de Khalifa Sall. La résolution, qui émane de l’assemblée générale d'investiture, souligne que les élections locales prévues le 23 janvier 2022 revêtent un caractère particulier et consacrent, contrairement à celles précédentes, le renforcement de la responsabilité du maire désormais élu au suffrage universel direct. De ce fait, la coalition informe, à travers une note parvenue à ‘’EnQuête’’, que ‘’cette personnalisation du scrutin en fait un enjeu capital local, à l'image de l'élection présidentielle. Dès lors, il est évident, pour les différents partis ou coalitions en lice, que la tête de liste majoritaire doit incarner une vision nouvelle qui prend en compte les rêves et les aspirations légitimes des populations locales concernées.

Pour cela, cette tête de liste doit nécessairement correspondre à un certain profil recherché à travers des critères bien définis dont on peut en citer quelques-uns : probité morale et intellectuelle, parcours politique et/ou professionnel éloquent, popularité et proximité avérées avec les populations, intégrité financière’’. D’où le choix porté sur Babacar Ndaw. Selon toujours la note, ‘’l'homme a un parcours professionnel riche et irréprochable’’. Il a été directeur de cabinet de plusieurs départements ministériels dont l'Environnement, la Jeunesse, l'Assainissement et la Coopération internationale. Il a également occupé les fonctions de directeur général de l'Onas, puis de ministre chargé des Ecovillages, des Bassins de rétention, des Lacs artificiels et de la Pisciculture. Babacar Ndaw est, présentement, conseiller municipal à la ville de Dakar.