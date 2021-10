Il ne s’agit pas d’un secret, Newcastle, racheté par un fonds d’investissement saoudien, nourrit de grandes ambitions et compte bien se renforcer dans les prochains mois. D’après le Daily Mail ce vendredi, les Magpies disposent d'un intérêt pour l’ailier de Watford Ismaïla Sarr (23 ans, 9 matchs et 4 buts en Premier League cette saison). Les Toons feraient même de l’ancien Rennais leur priorité offensive pour le mercato hivernal. Séduit par les qualités de l’international sénégalais, Newcastle pourrait tenter sa chance dans les prochaines semaines.

Néanmoins, l’opération s’annonce très difficile à boucler, car Watford ne compte pas perdre Sarr, et encore moins en cours de saison. En effet, les Hornets sont persuadés que le joueur passé par Metz peut à terme atteindre un niveau similaire à celui de Jack Grealish, devenu cet été le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League avec son transfert d'Aston Villa à Manchester City contre 117 millions d'euros. D'où leur volonté de conserver Sarr pour le moment. Newcastle, qui cible également un certain Eden Hazard, en perdition au Real Madrid, devra donc trouver les bons arguments.