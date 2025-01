Les Lions reprennent leur saison ce week-end après un break de quelques jours pour certains et de deux semaines pour d’autres. La Premier League et la Ligue 1 sont à l’honneur.

Les vacances sont finies ! Les joueurs rechaussent les crampons et entament la deuxième partie de saison ce week-end. Un face-à-face entre attaquants sénégalais aura lieu à Selhurst Park entre Crystal Palace d’Ismaïla Sarr (15e, 20 pts) et Chelsea de Nicolas Jackson (4e, 35 pts), ce samedi (15h), pour la 20e journée de Premier League. Les Eagles restent sur une défaite, un nul et une victoire lors de leurs trois derniers matches de championnat. Ils affichent également une bonne dynamique si l’on enlève les deux défaites consécutives contre Arsenal (en Coupe d’Angleterre et en championnat). Les hommes d’Oliver Glasner sont invaincus en décembre. Après un début de saison compliqué, Ismaïla Sarr et ses coéquipiers sont sur une pente ascendante. L’ailier droit de 26 ans est le symbole de cette montée en puissance.

Aux côtés d’Eberiche Eze, l’ancien phocéen est à l’origine de plusieurs actions offensives dangereuses de Crystal Palace. Face aux Blues, il aura l’occasion de continuer sur sa bonne lancée. Son compatriote en face, Nicolas Jackson, est quant à lui sur une dynamique plutôt négative. Muet lors des trois derniers matches, il subit également la mauvaise forme de son club. Avec deux défaites et un match nul en championnat sur cette période de fin d’année, Chelsea est désormais quatrième de Premier League, à dix points du leader Liverpool. Une victoire contre le quinzième leur permettrait de se relancer dans la course au titre.

PM Sarr et les Spurs guettent les Magpies

La Premier League démarre cette vingtième journée un peu plus tôt dans la journée (12h30) avec le choc Tottenham-Newcastle. Deux équipes qui ont des dynamiques opposées. Les Spurs (11e, 24 pts) restent sur trois rencontres sans victoire (deux défaites et un match nul). Ils accueillent des Magpies (5e, 32 pts) qui ont terminé l’année en boulet de canon avec trois victoires en autant de matches, neuf buts inscrits et aucun but encaissé. Pape Matar Sarr et ses partenaires peuvent se retrouver plus proches des places relégables que des places européennes en cas de défaite contre Newcastle. Mais les hommes d’Ange Postecoglou sont sans doute l’équipe la plus insaisissable de Premier League. Ils sont capables de sortir le grand jeu face à des équipes du haut de tableau, en témoignent leurs victoires 4-0 contre Manchester City et 4-3 contre Manchester United en quart de finale de Coupe d’Angleterre.

Deuxième meilleure attaque du championnat avec 41 buts inscrits en 19 rencontres, Tottenham est l’une des équipes les plus redoutables sur le plan offensif. Si elle est si loin des premières places du classement, c’est parce qu’elle est friable défensivement. Sur les trois rencontres de la fin d’année, les Spurs ont encaissé neuf buts, soit trois buts en moyenne concédés par match. Un ratio indigne d’un prétendant aux places européennes. Remplaçant au coup d’envoi du dernier match contre Wolverhampton (2-2), Pape Matar Sarr peut retrouver une place de titulaire contre les Magpies, après sa bonne entrée durant ce match (26 minutes, 4 sur 6 duels remportés, 1 tacle et 1 tir contré).

Gana et Iliman pour se relancer

La journée va se poursuivre à 15h avec le duel entre Bournemouth (7e, 30 pts) et Everton (16e, 17 pts). Les Toffees d’Idrissa Gana Gueye et d’Iliman Ndiaye vont se déplacer au Vitality Stadium pour affronter les Cherries. Invaincus en championnat tout au long du mois de décembre (3 victoires dont une contre Manchester United et 3 nuls), les hommes d’Andoni Iraola sont à deux points de la cinquième place occupée par Newcastle. Everton, de son côté, est également solide lors de ses derniers matches avec seulement une défaite en quatre rencontres. Les hommes de Sean Dyche sont même invaincus contre Arsenal, Chelsea et le champion en titre Manchester City.

Cependant, ils ont besoin d’une victoire pour s’éloigner de la zone rouge (à deux points du premier relégable). Le technicien anglais devra compter sur ses deux internationaux sénégalais. Gana Gueye, titulaire à quinze reprises sur les 17 matches qu’il a disputés, est l’un des joueurs les plus fiables du dispositif de Dyche. Présent dans la récupération et dans l’équilibre, le milieu de terrain de 35 ans sera aussi attendu contre Bournemouth. Son jeune compatriote de 24 ans est parmi les joueurs les plus excitants du championnat. Dans le top 4 des meilleurs dribbleurs de Premier League (2,4 dribbles réussis par match), Iliman est également attendu dans le dernier geste pour porter son équipe.

Sima contre son ancien club

En Ligue 1, la pause a été plus longue. Lyon de Moussa Niakhaté, actuellement sixième du classement (25 pts), va accueillir la lanterne rouge Montpellier (18e, 9 pts), ce samedi à 20h. Avec deux victoires et une défaite (contre le leader PSG) lors de ses trois derniers matches, les Gones sont sur une bonne dynamique. Une victoire pourrait leur permettre d’intégrer le top 4 du championnat. Titulaire indiscutable en défense, l’international sénégalais est parmi les acteurs majeurs de la solidité des Lyonnais.

Les Angevins Bamba Dieng et Ibrahima Niane vont accueillir le lendemain (dimanche 5) les Brestois Abdallah Sima (ancien d’Angers) et Abdoulaye Niakhaté Ndiaye à 14h. Quinzième au classement (13 pts) avec une victoire sur les cinq derniers matches, Angers vit une période difficile en championnat. Les promus n’ont qu’un seul point d’avance sur le premier relégable. Face au onzième de Ligue 1 (19 pts), ils devront tenter de remonter la pente avec un résultat positif amené par leurs attaquants sénégalais. Sensation de la Ligue des Champions avec son buteur sénégalais Abdallah Sima, Brest peine encore à montrer le même visage en championnat. Même si les Bretons restent sur une large victoire 4-1 contre Nantes, ils vont devoir rééditer la même performance contre Angers pour espérer se rapprocher des places européennes.

Camara et Diatta en quête d’un premier titre

Courtisé par plusieurs clubs anglais, le capitaine du Racing Club de Strasbourg (13e, 17 pts), Habib Diarra, devra mener son équipe à la victoire contre Auxerre et poursuivre sa remontée au classement. Mais ils auront face à eux l’équipe surprise de ce début de saison. Les promus auxerrois sont actuellement huitièmes de Ligue 1 (21 pts). Ils restent sur deux matches nuls contre le PSG et le Racing Club de Lens. Pour clôturer cette 16e journée, Le Havre (17e, 12 pts) d’Arouna Sangante (blessé) et Rassoul Ndiaye va se déplacer au Vélodrome pour affronter le deuxième du championnat, l’Olympique de Marseille (30 pts). Avant-derniers de Ligue 1, les Havrais sont dans l’obligation d’obtenir un résultat positif afin de sortir de la zone rouge.

Lamine Camara et Krépin Diatta (blessé), de leur côté, seront à la quête de leur premier trophée officiel avec l’AS Monaco, ce dimanche, contre le Paris Saint-Germain dans le cadre du Trophée des champions, à Doha. Avec un bon début de saison en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, les Monégasques ont de bons arguments pour faire bonne figure face au champion de France en titre.

MAMADOU KANE