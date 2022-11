Après l’audition dans le fond d'Ousmane Sonko dans l’affaire présumée de viols répétés et de menaces avec arme dont l’accuse Adji Raby Sarr, le mouvement Xeexal Sénégal appelle la justice à continuer sereinement son travail dans le sens de la manifestation de la vérité, pour édifier définitivement l’opinion publique. "Par ailleurs, Xeexal Sénégal fustige vigoureusement l’attitude de Sonko. Lors de son point de presse, il a assumé totalement son refus de coopérer pour la manifestation de la vérité, en refusant de répondre aux questions du juge.

Il dit également avoir refusé de se soumettre aux tests ADN qui permettraient de grandes avancées dans ce dossier, peut-être pour le disculper des chefs d’accusation auxquels il est pour le moment présumé innocent. Cette attitude de refus sème évidemment le doute dans l’esprit de toute personne dotée d’un minimum de raison’’, regrettent le coordonnateur national de ce mouvement, le commissaire Cheikhna Keita et ses amis dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

Et, ajoutent-ils, ‘’M. Sonko, qui a pourtant la latitude de coopérer avec la justice en choisissant le laboratoire auquel il fait confiance, refuse ouvertement d’édifier l’opinion publique". Ils considèrent que le leader du Pastef est encore dans la "manipulation" du peuple sénégalais en jouant à la "distraction" par la théorie du complot et en jetant "l’opprobre" sur toutes les personnes qui incarnent les institutions, les procureurs, les généraux de l’armée, les hauts fonctionnaires, etc.

Il a même annoncé une plainte contre l’ancien procureur de la République, sachant pertinemment qu’il n’en a pas les moyens, poursuit le document. "En tout état de cause, son refus de répondre aux questions du juge peut être qualifié, en droit, d’indice supplémentaire ou d’indice complémentaire que le juge pourrait interpréter comme un aveu implicite, en tirant la conséquence de son silence. Au-delà de M. Sonko, trop d’organes et d’individus jouent de plus en plus avec notre cohésion sociale", a indiqué la note.