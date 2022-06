Les leaders de Yewwi Askan Wi comptent remettre cela, le vendredi 17 juin 2022. Dans un communiqué parvenu à EnQuête, la conférence des leaders informe qu’elle déposera, dès aujourd’hui, une lettre d’information d’une nouvelle hyper méga manifestation, à la même place de la Nation, de 15h à 19h.

Pour cela, Khalifa Sall et Cie demandent à toutes les coordinations, sur toute l’étendue du territoire national et dans la diaspora, de s’organiser à partir de la base, pour la tenue, dans la semaine, de manifestations similaires et de préparer celle du 17.

‘’Nous demandons aussi aux différentes structures jeunes, femmes et étudiants de la coalition Yewwi Askan Wi de travailler en synergie avec celles de la coalition Wallu Sénégal pour une belle réussite de cette grande manifestation’’, peut-on lire sur la note.

Les leaders n’oublient pas de remercier et de féliciter la population sénégalaise ‘’pour la grande mobilisation lors de l’assemblée populaire du 8 juin.’’ Et se disent mobilisés ‘’pour le combat pour la sauvegarde des acquis démocratiques et la lutte contre la dégradation des conditions de vie des Sénégalais, avec l’augmentation tout azimut des prix de consommation et de la cherté intenable de la vie.’’