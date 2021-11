Le candidat de Yaw, dans la commune de Saly Portudal, a décliné les grandes orientations de son programme de campagne pour les élections locales de janvier 2022. Lors d’un grand meeting organisé ce week-end dans son fief, Idrissa Mbengue a déclaré que sa vision est axée autour de trois points.

La coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) dans la commune de Saly a désigné son candidat, Idrissa Mbengue, qui va croiser le fer avec celui désigné par le président Macky Sall pour diriger la liste de BBY, Ousmane Guèye, actuel Maire de la commune. Lors d’un meeting organisé samedi dernier dans le village traditionnel de Saly, le candidat de Yaw a dévoilé les grands axes de son programme qu’il présentera aux populations durant la campagne électorale qui se profile à l’horizon.

En effet, explique-t-il, son engagement est la mise en œuvre d’un combat à la suite de l’expression d’une volonté confirmée : ‘’Celle de faire de notre fief, Saly, un havre de paix et d’équilibre social (…) avec un programme s’inspirant des besoins plus que pressants des habitants de Saly.’’

Ainsi, dit-il, ‘’je m’engage, parce que conscient de la nécessité de devoir me focaliser sur trois urgences : restaurer un environnement propice à l’épanouissement des résidents de la commune, combattre l’oisiveté et faire régner l’équilibre social’’.

Sur cette lancée, poursuit Idrissa Mbengue, ‘’il s’agit, pour moi, de relever le défi de faire rayonner cette belle ville dans le monde, et ceci au nom de la coalition qui, aujourd’hui, est un espoir pour tout un pays’’.

En effet, déclare-t-il, ‘’cette coalition Yewwi Askan Wi est un tremplin qui peut nous mener vers le salut et une solution à tous ces maux qui gangrènent tant le quotidien des Sénégalais’’. Pour lui, les membres de cette coalition et les militants qui accompagnent cette aventure, pour arracher la mairie des mains de celui qui préside aux destinées de la commune depuis l’avènement de la communalisation parfaite, sont tous imbus de la volonté de changer le cours de choses dans la commune. ‘’Ils sont tout aussi conscients de la nécessité de participer à l’éclosion de la plus naturelle des lois en matière de gestion de cité, celle que l’on désigne par le terme changement. Changer les hommes, mais aussi et surtout rééquilibrer les mentalités afin que Saly puisse devenir la commune par excellence au Sénégal et mériter pleinement son titre de sphère touristique si convoitée’’, a indiqué Idrissa Mbengue.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)