La coalition a saisi le haut-commissaire aux Droits de l’homme sur le cas Ousmane Sonko. Dans une lettre, ses membres ont relaté tout ce qui s’est passé dans l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, de mars 2021 au 1er juin 2023, où la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar a condamné Sonko pour corruption de la jeunesse. Ils ont mentionné le nombre de morts, de blessés et d’arrestations qui ont eu lieu au cours de cette affaire.

Par ailleurs, ils ont abordé le reportage de la chaine de télévision française France 24 qui, selon eux, accable les pouvoirs publics à ce sujet et le blocus du domicile d’Ousmane Sonko. Selon Yewwi Askan Wi, le président Macky Sall a encore réactivé ‘’sa machine politico-judiciaire’’ pour réserver à Ousmane Sonko le même sort que Karim Wade et Khalifa Sall, conformément ‘’à sa doctrine de réduire l’opposition à sa plus simple expression’’.

Revenant sur le cas de Khalifa Sall, d’après Yewwi Askan Wi dans la lettre, le gouvernement a introduit des dispositions, portant manifestement atteinte aux droits de Khalifa Sall. À cet effet, Yewwi Askan Wi demande au haut-commissaire des Droits de l’homme d’interpeller dans les meilleurs délais le gouvernement du Sénégal, au sujet des atteintes graves aux droits et libertés des citoyens, de l’inviter à élucider, à mettre immédiatement un terme aux exactions et violations des droits et libertés des citoyens, et à respecter scrupuleusement la Constitution. La coalition a sollicité également l’envoi d’urgence d’une commission d’enquête internationale pour les édifier davantage sur les faits rapportés.