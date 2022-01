Yewwi Mbao 

La coalition Yewwi Askan Wi de la commune de Mbao exprime sa profonde satisfaction en constatant le vent du changement souffler sur l’étendue du territoire sénégalais. ‘’Ceci marque une page nouvelle de notre histoire politique. Partout, les populations ont fini d’exprimer leur profond désir de changement. L’espoir est permis pour notre chère patrie.

Toutefois, à l’issue du scrutin, nous portons à la connaissance de l’opinion les irrégularités constatées dans la commune de Mbao. En effet, le candidat de la coalition BBY, en l’occurrence M. Abdou Karim Sall, a détourné le suffrage des résidents de la commune par un transfert massif de plus de 2 000 électeurs venant principalement d’Orkadiéré, mais aussi d’autres localités. Ces transferts ont été remarqués dans la presque totalité des centres de vote de la commune, mais de façon plus remarquable au niveau de l’école citée Ndèye Marie et Petit Mbao’’’, rapporte la coalition dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’.

...Il convient de noter, selon la même source, que le procédé utilisé consistait à ‘’octroyer des certificats de perte de cartes d’identité à des individus ne résidant pas dans la commune et à leur en confectionner de nouveaux directement au niveau de la Daf’’. ‘’Pour preuve, notre vigilance nous a permis d’en attraper deux qui détenaient par-devers eux chacun deux cartes d’électeur avec deux lieux de vote différents. Ces individus remis à la gendarmerie ont été libérés à la suite de l’intervention du ministre Abdou Karim Sall ayant lui-même fait le déplacement avec ses collaborateurs Cheikh Diaw et Ousmane Baldé. A cela s’ajoute un dispositif excessif de gendarmes déployés au niveau des centres de vote de l’école Ndèye Marie et Petit Mbao. On aurait dit que ce centre était sous état de siège et les images sont disponibles et partagées sur les réseaux sociaux’’, soutiennent les responsables de Yewwi Askan Wi dans leur texte.