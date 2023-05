Marraine de la première édition du tournoi Noyau sportif football club Iyane (NSFC) qui avait réuni quatre équipes et a été gagné par les U19 de Niary Tally, la directrice générale de l’Agence sénégalaise pour la promotion des exportations (Asepex), Zahra Iyane Thiam.

Ce qui vaut la peine et ce qu’il faut souligner, selon elle, c’est qu’un pays doit avoir des institutions fortes. ‘’C’est parce qu’on a des institutions fortes qu’on peut avoir la stabilité, la quiétude et le développement. Maintenant, il nous faut, en tant qu’acteur politique, arriver à extraire tout ce qui est politique politicienne de l’essentiel. Aujourd’hui, toute cette confusion que nous voyons autour de ce procès est vraiment alimentée par des positions politiques et partisanes.

Or, ce n’est pas la première fois que nous jugeons des compatriotes. Et ce n’est même pas juste pour tous ceux qui sont derrière les barreaux, eu maille à partir avec la justice, condamnés, qu’on ait ce genre de situation. Je pense qu’il nous faut, en toute responsabilité, sortir les actions partisanes de la justice et avoir une justice forte qui sera droite dans ses bottes’’, a souligné la responsable de la mouvance présidentielle à la Sicap. Elle n’a pas voulu parler du procès qui oppose le leader du Pastef, Ousmane Sonko, à Adji Sarr en tant que tel, parce qu’elle trouve qu’il y a une confusion entre les faits juridiques et la manipulation qui se fait. ‘’Étant entendu que chaque citoyen a le droit de se faire justice à travers les institutions.

Lorsqu’une personne se sent lésée, elle a le droit d’aller voir la justice. C’est ce que la plaignante a fait. La personne aussi incriminée a le droit de se défendre. C’est mon point de vue. La loi va forcément s’appliquer et elle s’appliquera à tout le monde. Nulle n’est au-dessus de la loi. Ça c’est une responsabilité collective, mais celle individuelle, c’est que chacun puisse préserver cette stabilité et que chacun puisse respecter les institutions. Maintenant, ceux qui incarnent les institutions doivent être irréprochables’’, a indiqué Zahra Iyane Thiam.