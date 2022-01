Le ministre Benoit Sambou, candidat à la succession du maire Abdoulaye Baldé, a décliné son programme de campagne dénommé ‘’Ziguinchor Bou Bess’’. Ce programme s’articule autour de la relance de l’économie dans la commune de la capitale sud du pays.

Contrairement à Yewwi Askan Wi (Yaw) porté par Ousmane Sonko ou encore l’UCS/Mbolo conduit par Abdoulaye Baldé, le maire sortant, c’est ce dimanche que la coalition Benno Bokk Yaakaar de Ziguinchor a procédé à l’ouverture de sa campagne pour les Territoriales du 23 janvier prochain. Le quartier de Kandialang, à la périphérie de la commune, a abrité la rencontre en présence de nombreux militants. Une ‘’mobilisation exceptionnelle’’, a souligné Benoit Sambou, pas avec ‘’des militants importés de Kolda, de Bignona, d’Oussouye, de Sédhiou de Dakar ou encore du Fouta et des autres régions du pays’’. Il faisait ainsi allusion au meeting national d’ouverture de Yaw organisé la veille. Mais, dit-il, avec des ‘’militants de la commune de Ziguinchor engagés et déterminés’’ en vue de la victoire au soir du 23 janvier prochain.

Le candidat de BBY à la mairie de Ziguinchor a profité de l’occasion pour décliner son programme intitulé ‘’Ziguinchor Bou Bess’’ ou le ‘’Nouveau Ziguinchor’’. Un programme dans lequel la relance de l’économie de la capitale sud du pays occupera une place de choix. Benoit Sambou, qui estime que le problème de Ziguinchor est d’abord économique et non pas dans la création ‘’d’une monnaie locale complémentaire qui exclut la Casamance du reste du pays’’, a promis, une fois élu, de lancer le projet ‘’Casamance Investissement’’ qui s’articule autour de la mobilisation des banques, de l’épargne locale et de la diaspora.

Selon lui, cette relance de l’économie se fera avec la réalisation d’unités industrielles et l’organisation des femmes autour d’un modèle économique ‘’Les jardins de la Casamance’’. Ce modèle s’occupera du maraichage, de la transformation des produits locaux et de la mise en place de centrales d’achat pour régler définitivement la question de l’écoulement de la production. Les questions liées à la santé, à l’éducation, à la voirie, à l’éclairage public, à l’artisanat, à l’aquaculture ou encore à l’emploi des jeunes et à la culture ont toutes été abordées par la tête de liste de la commune de Ziguinchor qui a promis, par ailleurs, de booster le tourisme et de développer les multiservices au bénéfice des étudiants, pour leur permettre de travailler à mi-temps. Autant de promesses qui ont fait saliver les nombreux militants présents à cette rencontre.

Son ambition, révèle-t-il, est de faire de Ziguinchor une ‘’ville attractive’’, un ‘’cadre international de rencontres et d’échanges’’.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)