Si les premières tendances issues du scrutin de ce dimanche se poursuivent, Yewwi Askan Wi va confirmer sa large victoire obtenue, lors des dernières Locales dans la région de Ziguinchor.

Il sera très difficile, voire impossible pour la coalition Benno Bokk Yaakaar, de combler le gap des toutes premières tendances enregistrées quelques heures seulement après la clôture du scrutin de ce dimanche devant élire les députés de la 14e législature, dans la région de Ziguinchor. La dynamique ‘’victorieuse’’ du leader du Pastef et de la coalition Yewwi Askan Wi, depuis les dernières élections présidentielles et locales, se poursuit.

En effet, sur l’ensemble des centres références ou tests et des bureaux de vote témoins de la commune de Ziguinchor, Yewwi a mis en déroute la coalition Benno Bokk Yaakaar. Ces centres de référence sont ceux de Landing Tamba dans le populeux quartier de Lyndiane, à la périphérie de Ziguinchor, des écoles Amath Barry, François Ntap à Tilène et de Matar Diémé située à Kandialang, entres autres. Dans ces centres, Yewwi a obtenu des scores-fleuves, dans presque tous les bureaux. À titre illustratif, au bureau 7 de Landing Tamba, Yewwi a obtenu 212 voix contre seulement 30 pour Benno. Aux bureaux 4 et 5, Yewwi est sortie largement victorieuse, avec respectivement 204 et 211 voix, contre 31 et 21 voix pour Benno.

Ces scores à la ‘’soviétique’’ ont été aussi enregistrés par Yewwi au centre François Ntap, où au bureau 4, sur 157 suffrages valablement exprimés, Ousmane Sonko et Cie ont obtenu 107 voix contre seulement 39 pour la coalition présidentielle. Le leader du Pastef a, par ailleurs, raflé tous les bureaux de vote du centre des HLM Néma où il a voté. Au bureau 5, il a obtenu 176 voix contre 31 pour Benno.

Toutefois, des scores étriqués ont été notés au centre de Boucotte-Ouest, fief du directeur général de l’AIBD où, au bureau 4, sur un suffrage valablement exprimé de 271 voix, Yewwi a obtenu 156 voix et 106 pour Benno. A Moussa Barry, Yewwi a engrangé 129 voix contre 115 pour Benno, au bureau 6.

Victorine Ndèye félicite Guy Marius Sagna

Si l’on se fie à l’adage qui soutient que ‘’qui gagne la commune de Ziguinchor gagne le département, on peut, sans se tromper, dire que le département de Ziguinchor est dans l’escarcelle de Yewwi Askan Wi. La victoire de Yewwi ne souffrira d’aucune contestation. D’ailleurs, selon nos informations, la secrétaire d’État au Logement, Victorine Ndèye, tête de liste de Benno, a appelé Guy Marius Sagna de Yewwi pour le féliciter.

Ces premières tendances victorieuses ont été constatées au niveau du département de Bignona ou la tête de liste départementale de Benno a fait de la ‘’résistance’’ dans la commune de Sindian, son fief, en remportant l’ensemble des bureaux de vote au niveau du chef-lieu de commune, mais avec des scores étriqués. Selon nos informations, Yewwi est aussi sortie largement victorieuse dans le département d’Oussouye.

Le scrutin s’est déroulé dans le calme, sur l’ensemble du territoire régional. De petits incidents ont seulement été notés au centre de vote de Landing Tamba de Ziguinchor, entre la garde rapprochée de Doudou Ka et certains militants de Yewwi. Au niveau de l’organisation matérielle et du dispositif sécuritaire, tout a été mis en œuvre pour une bonne tenue des élections.

Toutefois, il faut souligner le faible taux de participation qui, en fin de matinée, tournait autour de 20 %, à cause de la pluie. Rappelons que la région compte 296 201 électeurs répartis dans 311 centres de vote et 688 bureaux. Cinq postes de député sont réservés pour la région dont deux à Bignona et Ziguinchor et un pour le département d’Oussouye. Tous ces postes ont été remportés par Yewwi. Désormais, dites l’honorable député Guy Marius Sagna.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)