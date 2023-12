Le mandataire du candidat de l’ex Pastef, Ousmane Sonko, Ayib Daffé n’a pas été reçu ce matin à la Caisse de dépôts et consignations (CDC). Un impressionnant dispositif sécuritaire a été installé aux alentours de la CDC et M. Daffé n’a pu accéder aux lieux. ‘’Nous ne comprenons pas cette barricade. C’est une administration et nous voulions juste leur faire donner un courrier. La police a reçu des instructions personnalisées.

La Caisse de dépôts et consignations est ouverte mais on nous a refusé l’accès. Ceux qui ont donné ces instructions ne sont pas dans la légalité puisque nous sommes en période électorale et on a une décision de justice qu’on veut signifier à la CDC. On nous a retourné le chèque déposé parce que, disait-on, Ousmane Sonko n’était pas sur les listes électorales. Aujourd’hui, une décision de justice le réintègre dans les listes électorales et le fichier électoral, ils ne veulent plus nous recevoir’’, a informé Ayib Daffé.

Il était accompagné de son avocat, Me Ciré Clédor Ly et d’un huissier qui a cosigné les faits. ‘’Nous irons dénoncer ce banditisme administratif au Conseil constitutionnel. Nous allons continuer les procédures parce que nous ne demandons que l’exécution d’une décision de justice’’, a déclaré Ayib Daffé.

Il dit ne pas comprendre la réaction de l’administration publique. En effet, il a été éconduit hier de la Direction générale des élections (DGE). ‘’Nous ne comprenons pas l'attitude de peur de l’administration. Les gens devraient être capables de nous recevoir et s’ils ont des arguments qu’ils nous les présentent’’, a-t-il ajouté. Il les accuse de ‘’conspiration’’ à l’égard d’Ousmane Sonko.

Ce que confirme Me Ciré Clédor Ly qui dénonce l’interdiction d’accès à des institutions publiques à l’avocat qu’il est, à Ayib Daffé député élu et à leur huissier.