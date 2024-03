ELECTION PRESIDENTIELLE 2024 OU DE LA FIERTE D’ETRE SENEGALAIS …

Ah oui, une fois n’est pas coutume mais on peut encore être fier de notre pays, LE SENEGAL.

En effet, secoué depuis quelque temps par des scandales multiformes allant de la coprolalie haineuse à la prédation éhontée des terres en passant par les scandales financiers de toutes sortes parmi tant d’autres indélicatesses que la presse et la vox populi n’en finissaient pas de décrier rageusement et de s’en indigner fortement ; notre pays avait fini par donner l’image d’une Nation à la dérive où le sens de l’Honneur, le respect du bien public et toutes les autres formes d’attitudes républicaines, citoyennes, sociétales et autres bienséances avaient complètement disparu . Noyées qu’elles étaient dans le magma immonde des insanités codifiées, des détournements de deniers publics planifiés et des vols à grande échelle institutionnalisés et dénoncés inlassablement par les multiples rapports des corps de contrôle et banalisés par les postures d’autruches des Hautes Autorités. Ajoutez à tout cela un pouvoir frileux et extrêmement répressif qui ne souffrait d’aucune contradiction et n’hésitait pas à user et à abuser de la force publique, de l’appareil judiciaire et de la représentation nationale pour arrêter, bastonner, inculper et emprisonner à tour de bras quiconque adoptait une posture de défi ou tout simplement émettait un avis contraire aux désidératas du Maitre des céans. Ainsi on aura vu et vécu avec des arrestations arbitraires, des emprisonnements sans procès ou carrément téléguidés, des lois iniques votées à la va vite, une justice infantilisée, des FDS enragées contre des manifestants etc. etc. Tout cela avait fini par nous rendre quelque part, HONTEUX d’être sénégalais.

Tellement le tableau était sombre.

Mais voilà qu’au moment où on semblait complètement découragé et meurtri dans notre chair et mal dans notre être, deux faits récents nous rappellent que somme toute, nous avons un Grand pays et que Nous sommes un grand peuple qui recèle toujours des ressorts incroyables pour redorer son blason terni et nous réconcilier avec nous-mêmes et entre Nous.

Le premier motif de satisfaction et de fierté nationale retrouvée est à chercher dans l’organisation sans faille et le déroulement tranquille du scrutin présidentiel du 24 mars 2024, longtemps renvoyé aux calendes BBY pour des motifs tout aussi iniques. Et voilà que dans un sursaut salvateur le PEUPLE du SENEGAL se leva, muni de sa carte d’électeur pour imposer sa volonté à TOUS.

Et dans cette démonstration de force, d’abnégation, de refus et de révolte silencieuse, le peuple a choisi son Guide en la personne de Bassirou Diomaye Daikhar FAYE pour présider aux destinées de notre cher pays. ALHAMDOULILAH. Au moins, on aura quelqu’un d’autre que ceux qui étaient là et on va voir ce qu’on va voir. Comme quoi, on sait se faire respecter au Sénégal. AJARAMA.

L’autre grand motif de satisfaction qu’on pourra retenir de ces joutes électorales c’est que le peuple commence à comprendre véritablement l’utilité de la carte d’électeur et l’usage qu’on peut en faire. Cela est extrêmement important et tous les acteurs politiques doivent désormais le savoir. Au Sénégal, Il n’est plus possible de mener « les gens en bateau pour des destinations inconnues » pour parler comme le chanteur Tiken Jah car ils ont TOUT compris. « YEWWII Nagnoulène… YEWEKOU NAGNOU, YEWOU NAGNOU ».

Aussi, chers politiciens, « à partir de dorénavant et jusqu’à désormais », il vous faudra présenter au peuple, des programmes réalistes, des arguments convaincants et adopter des comportements et des attitudes d’humilité, de respect et d’accessibilité pour bénéficier des suffrages des électeurs. Et pour cela, il n’y a qu’une voie et une seule : travailler, encore travailler, toujours travailler comme disait Père WADE et surtout BIEN travailler.

Enfin cet évènement d’envergure qu’est l’élection de notre Président a mis encore à nu, un travers détestable et répugnant dans notre pays : La pratique quasi industrielle du MENSONGE sous toutes ses formes. Avant, pendant et après cette élection présidentielle et durant tous les évènements qui l’auront précédée, on a aura tout vu et TOUT, TOUT entendu. Vraiment TOUT en termes de MENSONGES EHONTES. Entre les déclarations graveleuses des innombrables « Serignes LOLOU », les prédictions fantaisistes des diseurs et diseuses de bonnes aventures , les divinations absconses des pythonisses du dimanche, les sentences qui se veulent doctes des marabouts ou plutôt « Mares à boue » pour dévaliser Feu Mame Less DIA, saupoudrés des « analyses savantes et péremptoires » de nos «spécialistes politologues et experts-maison » qui soutenaient mordicus l’impossibilité d’avoir un vainqueur au premier tour, c’est à qui aura débité le plus gros mensonge.

Nos oreilles ont vraiment sifflé et nos yeux se sont écarquillés d’incrédulité, de surprise, de dégoût et de désolation devant de telles attitudes qui dépassent l’indécence et frisent l’irrespect crasse pour les sénégalais que nous sommes. Toutes leurs funestes prédictions se sont révélées TOTALEMENT FAUSSES.

Entre autres grossiers mensonges, ils avaient pour les uns, spécialistes et analystes politiques autoproclamés, théorisé urbi et orbi, l’impossibilité quasi biblique d’avoir un vainqueur au premier tour. FAUX. Pour les autres, Ils avaient vu- par la grâce de DIEU - disaient-ils, l’air sentencieux et onctueux - l’élection dans un fauteuil du candidat BBY, FAUX.

On reste partagé entre le paganisme, l’idolâtrie, l’associationnisme voire l’apostasie pour qualifier de telles attitudes débitées en public et Sans une once de HONTE. TERRIBLE.

Le grand bénéfice de toutes ces déclamations mensongères par des « grandes personnes » c’est de permettre aux fidèles de découvrir de plus en plus la supercherie dont ils sont l’objet et de prendre à terme, leurs distances pour le plus grand bien de l’Islam et du Sénégal INCH CHA ALLAH.

J’ai toujours beaucoup de mal, à voir une personne bien sous tous les rapports, MENTIR avec aplomb et sans gêne ni vergogne et s’en porter bien. TRISTE

Mon avis est qu’il faudra se décider à légiférer dans ce pays contre des déclamations aussi mensongères et alarmistes mettant en danger jusqu’à la cohésion nationale. Car ces actes de divination reposant sur du FAUX sapent le soubassement de notre FOI de croyants et doivent être réprimés avec la plus grande fermeté par une LOI pour mettre un frein à ces plaisanteries de très mauvais goût. Le délit de mensonge existe non ? Il faudrait l’étendre à ces hurluberlus pour arrêter cette fâcheuse manie de débiter des propos aussi dangereux et INACCEPTABLES. La VAR nous a saoulés d’images incroyables de toutes sortes d’individus débitant toutes sortes d’inepties et s’en tirer à trop bon compte. Assurément, il y’a urgence à légiférer pour classer de tels actes parmi les délits passibles de peines sévères d’autant plus qu’ils sont FAUX et mensongers. C’est le seul moyen d’arrêter cette spirale grotesque d’individus loufoques qui ne font plus rire avec leurs délires sulfureux qui sont autant de sornettes qu’on voudrait sentencieuses avec force blasphème en y associant le doux Nom du PLUS HAUT. SIDERANT !!! Il y va de notre survie en tant que Nation.

Pour terminer, l’avènement en ce mois sacré du Ramadan, d’un nouveau Président de la République imposé par la vox populi, véritable détenteur du pouvoir politique, est de très bonne augure pour l’avenir et tous les espoirs d’un peuple réconcilié avec lui-même nous sont promis et permis.

Que DIEU continue à nous Insuffler de Sa Miséricorde infinie pour un Sénégal uni, prospère et divers. AMINE.

AU TRAVAIL MAINTENANT…

DIEU NOUS GARDE ET GARDE LE SENEGAL.

Dakar, le 29/03/2024

Guimba KONATE

DAKAR

guimba.konate@gmail.com