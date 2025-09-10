Une session d'échanges sur les priorités et les chantiers du ministère de l'Éducation nationale a lieu ce vendredi. La COSYDEP, acteur clé de l'écosystème éducatif, a marqué le moment par la pertinence de ses contributions.

À quelques encablures de l'ouverture des classes, les acteurs se réunissent pour discuter du système éducatif. Lors de cette rencontre, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Bamba Guirassy, a souligné l'urgence de créer une « puissance éducative » sénégalaise, lors de la session nationale de partage et d’échanges qui a précédé la rentrée scolaire. Il a affirmé que cette ambition doit être fondée sur les valeurs cardinales de liberté et d’humilité.

M. Guirassy a insisté sur le rôle de l'école comme lien fondamental entre l'héritage et l'avenir de la nation. Il a déclaré : « Pour avoir une bonne force de population dans l’avenir, il faut un ancrage fort dans le passé. L’école est celle du passé, mais aussi celle du futur », soulignant que la liberté demeure la valeur essentielle : « la première valeur fondamentale, sans laquelle il n’y a ni pensée ni action ».

En s'opposant à une vision purement économique, le ministre a réaffirmé son objectif : « Certains parlent de puissance économique, mais nous parlons de puissance éducative. On sait à quel point elle transforme une nation. Nous avons aussi parlé de société éducative ».

Il a par ailleurs appelé tous les acteurs du secteur à l'humilité, les exhortant à privilégier « l’intérêt commun et l’intelligence collective », au détriment des « logiques corporatistes ». Le ministre a placé l'éducation au cœur de toutes les politiques nationales, réaffirmant son caractère stratégique : « Tous les plans liés à la souveraineté alimentaire, à l’innovation et aux autres secteurs d’activité dépendent de l’éducation », a-t-il martelé.

Il a également exhorté à revisiter la notion de « diplomatie éducative », un levier qui a longtemps favorisé le rayonnement du Sénégal en formant des dirigeants à travers l'Afrique.

Saluts et Engagements de la Société Civile

Moustapha Bamba Guirassy a tenu à saluer la contribution « précieuse » de la société civile et des partenaires, en particulier la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (COSYDEP), dans le cadre de la refonte du système éducatif.

Les représentants de la COSYDEP ont réaffirmé leur engagement. Le directeur exécutif Cheikh Mbow a réaffirmé la disponibilité de son organisation à travailler « en synergie » avec le ministère, insistant sur la transparence et le partage d'informations.

Abdoulaye Ndoye, vice-président du comité d’administration de la COSYDEP et syndicaliste au CUSEMS, a salué l'ouverture du département et a réitéré l’engagement des acteurs de la société civile à « accompagner le ministère dans la construction d’une éducation inclusive et de qualité au Sénégal ».

