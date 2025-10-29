La sécurité des enfants sur le chemin de l’école franchit une nouvelle étape à Saint-Louis. Les autorités académiques, administratives et leurs partenaires ont procédé hier à l’inauguration d’infrastructures de sécurité routière autour des écoles Nalla Ndiaye et François Mbaye Salzmann. Un projet destiné à protéger les plus jeunes usagers de la route.

Chaque année, plus de 1,24 million de personnes meurent dans le monde à la suite d’un accident de la route. L’Afrique enregistre le taux le plus élevé, et le Sénégal fait partie des pays à haut risque. Annuellement, plus de 700 personnes perdent la vie à cause d’un accident de la route. Les enfants piétons sont parmi les plus vulnérables et font face quotidiennement à des risques considérables sur le chemin de l’école. Lors de la cérémonie d’inauguration, l’inspecteur Fayçal Bougaleb, représentant de l’Inspection d’académie de Saint-Louis, a salué cette belle synergie entre les institutions nationales et les partenaires engagés dans la protection des enfants.

« La route demeure une menace silencieuse pour les écoliers, souvent confrontés à des risques élevés lors de leurs trajets quotidiens. Raison pour laquelle ces infrastructures représentent un acte d’amour, de responsabilité et de prévention envers nos enfants », a déclaré M. Bougaleb, avant d’inviter les enseignants et les parents à intégrer l’éducation routière dans le quotidien scolaire. « La sécurité routière ne se limite pas aux infrastructures, c’est avant tout une culture à construire. Il faut organiser des leçons pratiques pour inculquer aux élèves les bons comportements sur la route », a-t-il ajouté.

La sécurité routière est une préoccupation majeure pour les autorités, a rappelé Souleymane Diop, représentant le gouverneur de la région. Il a profité de l’occasion pour inviter les usagers de la route à respecter les consignes de circulation aux abords des établissements scolaires. « La vitesse aux abords des écoles est limitée à 30 km/h, et non à 50. C’est une question de vie ou de mort », a martelé M. Diop. De son côté, Rita Cuypers, directrice des partenariats à la FIA Foundation, a souligné l’importance de ce projet soutenu financièrement par l’Agence française de développement (AFD) et mis en œuvre avec les ONG Amend et Laser International.

« Ces aménagements sont essentiels pour sécuriser les élèves. Mais il faut sensibiliser les automobilistes et les riverains : la route parle, il faut écouter ses signaux. Ce partenariat nous permet d’agir à plus grande échelle, comme nous l’avons déjà fait en Côte d’Ivoire », a-t-elle expliqué. Il faut signaler que l’ONG Laser International est une association de sécurité routière qui accompagne les victimes de la route, les enfants et les communautés. Elle intervient dans l’éducation routière et a formé, dans ce cadre, 150 000 élèves à travers le Sénégal, notamment à Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor. Elle a également aménagé 14 écoles dans le pays, dont six en collaboration avec l’ONG Amend.

IBRAHIMA BOCAR SÈNE, SAINT-LOUIS