Le Collège des délégués du personnel de DakarNave appelle l’État du Sénégal à la vigilance afin d’éviter l’arrêt des activités des chantiers navals de Dakar. Un sit-in est prévu ce lundi pour exiger transparence et équité dans l’attribution du marché public du chantier de la réparation navale.

En Conseil des ministres du 29 octobre 2025, le président Diomaye Faye a instruit les membres du gouvernement de veiller à ce que l’exécution des plans de passation des marchés publics se fasse dans le strict respect des procédures prévues par le Code des marchés publics. Ce rappel est particulièrement pertinent dans le cadre de l’exécution du contrat de concession du chantier de réparation navale de DakarNave, un dossier qui suscite aujourd’hui de vives inquiétudes parmi les travailleurs, d’après le Collège des délégués du personnel.

« Les décisions prises jusqu’à présent semblent avoir été arrêtées sans réelle implication du personnel, notamment sur le volet social du cahier des charges. Le processus actuel ne garantit aucune transparence, et plusieurs zones d’ombre persistent. Pire encore, la SIRN (Société d’Infrastructures, de Réparation) refuse jusqu’à présent de rencontrer la représentation sociale de DakarNave, depuis l’apparition du projet de cahier des charges censé apporter des garanties sur le sort des travailleurs », dénonce-t-on dans un communiqué parvenu à EnQuête.

Au regard des informations disponibles, les travailleurs évoquent « de troublantes similitudes » entre la procédure actuelle et celle qui avait conduit à l’attribution du marché au consortium turc OZATA.

Une situation soulève de nombreuses interrogations chez le Collège des délégués du personnel : les sociétés Damen Shipyards/Matériel terrestre offshore Africa Sas (MTO Africa) et Jobson Italia Srl se sont-elles réellement désistées de l’appel d’offres ? L’Arcop a-t-elle effectivement déclaré irrecevable le recours introduit par HAT-San Shipyard, et que signifie cette décision pour la suite de la procédure ? Quels sont les liens éventuels entre HAT-SAN SHIPYARD et OZATA ?

Face à ces incertitudes, les travailleurs s’interrogent sur leur avenir. « Aucune garantie n’a été donnée quant à la préservation des emplois, des contrats en cours et des acquis sociaux », regrettent-ils. Le Collège des délégués du personnel de DakarNave appelle donc l’État du Sénégal à la plus grande vigilance afin d’éviter toute situation pouvant conduire à l’arrêt des activités des chantiers navals de Dakar. En conséquence, et pour exiger transparence et équité dans l’attribution du marché public du chantier de la réparation navale, les travailleurs de DakarNave organiseront un sit-in le lundi 3 novembre 2025 à partir de 11 h 00, devant la direction de la SIRN.

BABACAR SY SEYE