19e assemblée générale de l’AUF

La capitale sénégalaise sera le point de rencontre de la Francophonie universitaire mondiale du 3 au 6 novembre 2025. L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) y réunit 800 décideurs et 30 ministres pour valider sa stratégie 2025-2029 et débattre des enjeux cruciaux pour l’Afrique, tels que la mobilité étudiante (PIMEF) et l’employabilité des jeunes diplômés. Du 3 au 6 novembre 2025, la capitale sénégalaise s’apprête à devenir le « cœur battant de la Francophonie universitaire ».

En effet, sous le haut patronage du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) y organise la 19e Assemblée générale et la 5e Semaine mondiale de la Francophonie scientifique (SMFS).

Ces rencontres réuniront plus de 800 décideurs académiques, 30 ministres et 10 000 participants en ligne, représentant plus de 60 nationalités – un rassemblement d’envergure mondiale. « Ce moment institutionnel fort sera précédé par la présentation du bilan de la stratégie 2021-2025 et la validation de la nouvelle feuille de route 2025-2029 », annonce le communiqué de l’AUF. L’ordre du jour prévoit aussi « le renouvellement du Conseil d’administration avec l’élection des représentants des institutions membres et des États partenaires ». Du 4 au 6 novembre, la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique s’articulera autour de plénières visant à « faire émerger des solutions concrètes, des projets collaboratifs et des recommandations stratégiques ».

Les débats s’annoncent cruciaux pour l’avenir de la jeunesse et de la recherche. Ainsi, selon la missive, les discussions porteront sur « la mobilité étudiante et l’avancement du programme PIMEF », ainsi que sur « l’entrepreneuriat et l’employabilité des jeunes diplômés ». La jeunesse sera aussi valorisée « à travers le réseau CLÉF », le réseau des Clubs Leaders Étudiants Francophones. Les enjeux de « la publication scientifique et le plurilinguisme » seront également à l’ordre du jour, selon l’AUF. En accueillant ces événements, Dakar devient le « centre mondial de la Francophonie universitaire et scientifique », participant à une « dynamique de mobilisation collective, de solidarité et de valorisation de l’intelligence francophone au service de l’innovation et du rayonnement international ».