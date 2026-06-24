À l'approche des JOJ Dakar 2026, le Sénégal cherche à sécuriser tous les aspects de l'organisation de ce rendez-vous mondial. C'est dans cette perspective que le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, a effectué une visite de travail en France où les questions de sécurité, de migration et de coopération bilatérale ont dominé les échanges.

À quelques mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la coopération sécuritaire entre le Sénégal et la France franchit une nouvelle étape. Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a reçu son homologue sénégalais, Mouhamadou Makhtar Cissé, pour une séance de travail consacrée principalement à la préparation sécuritaire de cet événement sportif historique pour le continent africain. La rencontre, qualifiée de « dense » par le ministre français, a permis aux deux responsables de faire le point sur les dispositifs de coopération déjà en place pour accompagner le Sénégal dans l'organisation des JOJ prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar. Depuis plusieurs années, les autorités françaises apportent leur expertise aux équipes sénégalaises dans les domaines de la sécurité, de la gestion des foules, de la protection civile et de la coordination opérationnelle.

Pour Mouhamadou Makhtar Cissé, nommé le 1er juin dernier à la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, cette visite revêt une importance particulière. Il s'agit de l'un de ses premiers déplacements internationaux depuis son entrée au gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Aminou Lô. Un agenda qui témoigne de la place accordée par les autorités sénégalaises à la réussite des Jeux, premier événement olympique organisé sur le sol africain.

La France accompagne le Sénégal dans la préparation sécuritaire des JOJ depuis 2022. Forte de son expérience acquise lors de grands événements internationaux, notamment les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, elle entend mettre à disposition son savoir-faire pour aider Dakar à relever les défis liés à la sécurisation d'une manifestation qui réunira plusieurs milliers d'athlètes, officiels et visiteurs venus du monde entier.

Au cours des échanges, les deux parties ont insisté sur la nécessité d'une préparation anticipée et minutieuse. Les questions liées à la sûreté des sites, à la gestion des flux de personnes, aux dispositifs de secours ainsi qu'à la coordination entre les différents services ont notamment été évoquées. Pour les autorités sénégalaises, l'organisation des JOJ dépasse largement le cadre sportif. Elle constitue un test grandeur nature pour les capacités du pays à accueillir des événements internationaux d'envergure et s'inscrit dans les ambitions de la Vision Sénégal 2050.

Dans un contexte régional marqué par l'instabilité persistante au Sahel et la montée des menaces sécuritaires transfrontalières, Dakar considère le renforcement des capacités opérationnelles de ses forces de sécurité comme une priorité stratégique. Le ministre sénégalais a ainsi souligné l'importance de disposer d'outils modernes de prévention, d'anticipation et de gestion des risques afin de garantir le bon déroulement des Jeux et la sécurité des participants. Au-delà des JOJ, les discussions ont également porté sur la coopération entre les deux pays en matière migratoire. Le Sénégal et la France affichent une volonté commune de combattre les réseaux criminels impliqués dans la migration irrégulière et le trafic de personnes.

Dakar défend toutefois une approche équilibrée, combinant fermeté contre les filières clandestines et promotion de voies de mobilité régulière. Les questions de coopération consulaire, de sensibilisation des jeunes aux dangers de la migration irrégulière et de prévention des départs risqués ont notamment été abordées.

Les deux ministres ont enfin convenu de poursuivre et d'approfondir leur collaboration au-delà de l'échéance des JOJ. Ils ont exprimé leur volonté de mettre en place un mécanisme de suivi permanent afin de garantir la mise en œuvre effective des engagements pris et de produire des résultats concrets dans les domaines identifiés comme prioritaires. À quatre mois de l'événement, Paris et Dakar affichent ainsi leur détermination à faire des Jeux olympiques de la Jeunesse 2026 un succès sportif, organisationnel et sécuritaire.

M. DIOP