Plus de six kilos de chanvre indien saisis

Le Commissariat d'arrondissement de Grand Yoff a réalisé une importante saisie de drogue ayant conduit à l'interpellation de deux individus poursuivis pour trafic intérieur, offre et cession de stupéfiants.

L'opération, menée le 18 juin 2026, a permis la saisie de 6,125 kilogrammes de chanvre indien. Selon les services de police, l'intervention fait suite à un renseignement faisant état d'un trafic de drogue dans le secteur de Khar Yalla, précisément au marché communément appelé « Gang ». Les deux suspects, déjà connus des services de police pour des faits similaires, étaient dans le viseur des enquêteurs. À l'arrivée des policiers, l'un des mis en cause a tenté de prendre la fuite en se réfugiant dans une concession. Poursuivi par les agents, il a été interpellé alors qu'il sortait précipitamment d'une chambre dans une tentative d'escalader le mur de clôture.

La fouille corporelle effectuée sur le suspect a permis de découvrir une somme d'argent dont le montant n'a pas été précisé. La perquisition de la chambre s'est, quant à elle, soldée par la découverte d'un sachet contenant six kilogrammes de chanvre indien. Entendu par les enquêteurs, l'intéressé a nié être le propriétaire de cette drogue. Les investigations ont ensuite conduit à l'arrestation d'un second suspect. Lors de son interpellation, les policiers ont découvert en sa possession un paquet renfermant 125 grammes de chanvre indien.

Selon ses déclarations, il aurait acheté cette marchandise auprès d'un inconnu rencontré dans la rue. Au total, les forces de l'ordre ont saisi 6,125 kilogrammes de chanvre indien ainsi que les fonds retrouvés lors de l'opération. L'ensemble a été placé sous scellés dans le cadre de l'enquête. À l'issue de la procédure, les deux mis en cause ont été déférés au parquet, tandis que les investigations se poursuivent afin d'identifier d'éventuels autres membres du réseau de trafic.