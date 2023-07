Djidiack Faye a lancé le Mouvement pour la révolution citoyenne (MRC) dont l'objectif est de contribuer à l'avènement d'un renouveau. Il a défini ses priorités pour un développement durable.

A quelques mois de l'élection présidentielle de février 2024, Djidiack Faye lance son mouvement.

Fondé sur ''le rassemblement de citoyens engagés pour la restauration des valeurs socioculturelles et une nation plus solide'', il est dénommé Mouvement pour la révolution citoyenne (MRC). ''Macky Sall prépare son dauphin qui sortira de la coalition Benno Book Yaakaar. Mais d'après les dernières élections, les Sénégalais veulent du changement. Est-il pertinent qu'il choisisse un candidat ? Si c'est pour assurer la continuité de ce que faisait déjà Macky, la réponse est non'', a pesté Djidiack Faye en marge de la cérémonie de lancement du mouvement à Fatick.

Ainsi, le MRC a pour objectif de contribuer à l'avènement d'un renouveau de la citoyenneté pour une société plus viable et vivable à travers deux piliers : l'accompagnement communautaire et la démocratie politique.

Par rapport au premier pilier, ''nous proposons l'animation territoriale comme stratégie appropriée à déployer sur le territoire national pour appuyer les communautés dans leurs efforts de développement et d'amélioration de leurs conditions économiques et sociales, renforcer leur estime de soi et restaurer/protéger l'environnement dans un contexte de changement climatique'', renseigne Djidiack Faye qui a un Dess en aménagement, développement territorial et décentralisation.

La finalité étant d'en arriver à un changement individuel, communautaire et national positif au bénéfice du citoyen et de la nation. ''Le projet très pertinent de feu le président Mamadou Dia, qui reste encore très actuel, est un référentiel majeur dans notre approche d'animation communautaire et du développement local'', poursuit Djidiack Faye.

Il est d’avis que l'accompagnement communautaire prépare un engagement de second niveau.

Ainsi, par rapport à la démocratie politique, il estime que les défis et les priorités exprimés par le peuple restent la gouvernance basée sur l'équité, la transparence et la justice sociale, avec une prise en charge efficace de ses priorités socioéconomiques. ''L'éthique citoyenne et l'éthique dans la gouvernance publique sont ainsi une aspiration forte du peuple sénégalais. Mais il faut reconnaitre que les responsabilités sont partagées entre le citoyen, individuellement pris, et le représentant du peuple ou autorité publique qui a le devoir et la responsabilité de donner la bonne direction et poser les premiers actes pour une gestion vertueuse des affaires publiques'', dit-il.

Les priorités du MRC pour un développement durable du Sénégal

L'initiateur du MRC note quatre secteurs clés plaçant ''le citoyen au début et à la fin de l'action publique, des secteurs porteurs, principaux piliers d'un développement endogène du Sénégal''. Le premier secteur porte sur l’éducation, la formation et la recherche scientifique. Ce triptyque constitue le levier sur lequel le MRC compte actionner pour impulser le développement de notre pays.

Pour ce mouvement, il est prioritaire de restaurer la qualité de l'éducation de base (qualité des ressources humaines, intégration de nos réalités sociologiques, de nos valeurs traditionnelles positives adaptables à la modernité).

En outre, il est aussi prioritaire, selon le MRC, de promouvoir les cycles courts : lycées techniques, Isep, autres écoles de formation de techniciens supérieurs qui produisent les ressources humaines nécessaires niveau des différents secteurs pour se hisser aux normes et standards des pays développés ; d'améliorer la qualité de formation des étudiants dans les universités pour en faire des cadres supérieurs capables de se prendre en charge et contribuer dignement au développement de leur pays.

Le second secteur clé porte sur la gouvernance. Selon Djidiack Faye, ''il ne s'agit plus de disposer du pouvoir pour la jouissance personnelle et/ou de son clan (le fameux ‘ngour’ en wolof) mais d'être au service des communautés. Les représentants de la démocratie politique que sont les élus territoriaux, les parlementaires et l'Exécutif doivent désormais respecter cette exigence du peuple et restaurer toutes les vertus nécessaires à la bonne gouvernance''.

Il indique que sa stratégie d'amélioration de la gouvernance participative au Sénégal repose ainsi sur la gouvernance locale. ‘’Il nous faut une recomposition cohérente du territoire national avec la mise en place de collectivités régionales, départementales et municipales fortes et viables, la redistribution rationnelle et cohérente des compétences transférées à ces différents ordres de collectivités’’.

''Les 80 % des députés doivent être désormais élus chacun au suffrage universel direct’’

D'après Djidiack Faye, 80 % des députés doivent être désormais élus chacun au suffrage universel direct avec une majorité absolue des électeurs des circonscriptions déterminées à cet effet. ''Une telle Assemblée nationale devra dignement et vigoureusement représenter l'intérêt des territoires et non celui d'un groupe de personnes. Elle aura à induire la séparation des pouvoirs, à contrôler objectivement l'action gouvernementale, à valider les nominations à la tête de certaines institutions publiques conformément à notre charte fondamentale'', dit-il.

Le troisième secteur clé est l'agriculture et la souveraineté alimentaire. Selon le MCR, la révolution citoyenne, à côté de l'apport de l'éducation, la formation du citoyen et la révision du contrat de société du peuple sénégalais, doit passer par le développement de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

''En effet, un peuple qui a faim ne peut rien faire. Ainsi, à travers les deux mamelles que sont l'agrobusiness et l'agriculture familiale, notre agriculture va nourrir le Sénégal et exporter vers l'extérieur'', déclare M. Faye.

Le quatrième secteur clé souligné par MCR est la santé publique. Mais il y a d'autres secteurs d'appui : l'énergie et en particulier l'énergie renouvelable, l'industrialisation, les infrastructures de soutien des secteurs. Le MCR compte également relever le défi des écosystèmes et du climat.

BABACAR SY SEYE