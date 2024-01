Plongée au cœur l’école Tafsir Aliou Mor Boye, où le président Macky Sall a effectué ses premiers pas et qui vient d’être classée patrimoine historique par le ministre de la Culture Aliou Sow. Âgée de plus d'un siècle, cette structure est aujourd'hui vétuste. Pour l’heure, malgré les belles promesses des autorités, les conditions indispensables à un environnement de travail adéquat font défaut, tant pour les élèves que pour les enseignants.

En provenance Dakar, cap sur l’école Tafsir Aliou Mor Boye. De Fatick, il faut un trajet de vingt minutes pour arriver à l'entrée du pont de Foundiougne. Inauguré en mars 2022 et baptisé ‘’Pont Nelson Mandela’’ par Macky Sall en mars 2022, il enjambe le fleuve Saloum. Malgré la chaleur intense, une brise rafraîchissante effleure nos visages. Et la beauté de ce lieu éveille en nous un désir irrésistible de capturer l’instant en photos.

Une fois le pont franchi, un court trajet de moins de cinq minutes nous menant entre asphalte et sentiers de sable nous conduit à destination. Devant nous, l'entrée de l'établissement est marquée par un vieux mur sur lequel figure en lettres capitales ‘’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE TAFSIR ALIOU MOR BOY FOUNDIOUGNE’’. Un calme plat enveloppe les lieux. La porte d'entrée, en fer et peinte en bleu, laisse apparaître les marques de corrosion. À l'intérieur de l’établissement, on trouve quelques arbres qui semblent souffrir d'un manque d'arrosage et un terrain de basketball dans la cour. Les murs, peints en nuances de bleu et blanc, perdent de leur superbe. Le sol, fissuré, se détériore progressivement.

L’école Tafsir Aliou Mor Boye, communément appelée "École des garçons’’ comprend 12 salles de classe. Elle accueille 351 élèves en primaire et environ 40 en maternelle. L'équipe pédagogique est composée de 15 enseignants, y compris deux spécialistes de la langue arabe. Le directeur de l'école, Aliou Sarr, vêtu d'une tenue africaine bleue, nous reçoit dans son bureau, qu'il garde volontiers ouvert. Homme accueillant et posé, à la peau noire et au crâne impeccablement rasé, il exprime ses préoccupations. "Les conditions de travail ne sont pas les meilleures. Nous essayons de travailler avec les moyens du bord, mais j’avoue que ce n’est pas facile. Les conditions ne sont pas réunies aussi bien pour les élèves que pour les enseignants", révèle-t-il en mentionnant également le manque d'enseignants.

Pour faire face à ces problèmes, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a pris la décision d'attribuer des bourses mensuelles de 25 000 F CFA pour toute l'année aux élèves les plus méritants de cette école. D'après les informations recueillies, il a émis des directives pour l'embellissement de l'école et la construction d'une nouvelle bibliothèque. Une délégation du ministère, composée du directeur du Livre Ibrahima Lo et d'Abdoulaye Racine Senghor, Président du Conseil d’administration du musée des Civilisations noires, a effectué une visite à l'établissement. ‘’Jusqu'à présent, nous n’avons pas reçu de notification officielle’’, précise le directeur de l’école Tafsir Aliou Mor Boye.

Interpellé sur la décision prise par le ministre de classer cet établissement scolaire où Macky Sall a fait ses premiers pas patrimoine historique, il a montré toute sa satisfaction, trouvant cela honorable. "Nous avons été très honorés. Diriger une école qui, par la suite, est classée comme patrimoine historique, c'est vraiment un privilège qui n'est pas accordé à toutes les écoles ni à tous les directeurs", a-t-il déclaré en félicitant le ministre et le président Macky Sall. "C'est certainement un hommage rendu au président de la République, qui a fait ses premiers pas ici. Vu son parcours remarquable en tant qu'élève, étudiant et serviteur de l'État, et qui l'a mené jusqu'à la magistrature suprême du pays, c'est-à-dire la présidence de la République", a-t-il affirmé.

Mais est-ce suffisant pour classer une école au rang de patrimoine historique ? "L'école, c'est de l'histoire. Elle a formé de nombreux cadres. Elle est pratiquement la première école du département de Foundiougne et figure parmi les premières du pays. Le fait d'avoir formé un président de la République, qui a servi son pays avec toutes les bonnes actions et la gestion du pays dont il a fait preuve, je pense que lui rendre hommage en élevant cette école au rang de patrimoine, c'est important", a-t-il défendu.

En évoquant l'histoire, ce directeur, en poste à l’école Tafsir Aliou Mor Boy depuis octobre 2020, fait référence à l'ancienneté de l'établissement.

En effet, l'école a été fondée en 1893 ; ce qui lui confère plus d'un siècle d'existence, 130 ans pour être précis. À ses débuts, elle portait le nom d´École des garçons, car elle n'accueillait que la gent masculine. Parallèlement, il y avait une autre école, communément appelée École 2, réservée uniquement aux filles.

Aujourd'hui, cependant, l'établissement est mixte et a été rebaptisé École Tafsir Aliou Mor Boy.

Depuis 2014, l'établissement inclut aussi une section préscolaire comprenant une petite section, une moyenne section et une grande section. Ces classes ont été mises en place pour préparer les élèves au cycle primaire. Ainsi, chaque année, l'établissement accueille de nouveaux élèves en CI issus de cette grande section, en plus de ceux venant directement de la commune. "Nous avons pris cette initiative pour permettre aux enseignants de CI de commencer de manière adéquate avec les enfants. Car si vous recrutez des élèves de CI qui n'ont pas fréquenté la maternelle ou le préscolaire, souvent, le premier trimestre est consacré à rattraper ce déficit. C'est pourquoi nous avons lancé cette initiative en collaboration avec l'inspection de l'éducation et de la formation. D'ailleurs, au niveau national, des classes préparatoires à l'élémentaire ont été ouvertes dans pratiquement toutes les écoles", a expliqué le directeur de l’établissement.

ENFANCE DE MACKY SALL Témoignage de ses camarades de classe Des membres de l’Amical des anciens pensionnaires de l’école des garçons de Foundiougne (Apef), une association composée d'anciens camarades de classe de Macky Sall, ont fait des témoignages sur l’enfance du président. Quel était le comportement du président Macky Sall dans sa jeunesse ? Avait-il une nature sociable ? Quels étaient ses centres d’intérêt ? Était-il un bon élève ?... Moussa Diop, qui a été son maître du CI au CEM2, fait l'éloge de ses vertus et de sa diligence dans le travail. Ses performances en tant qu'élève, dit-il, étaient ‘’remarquables’’, un fait corroboré par ses pairs. Abass Ndour occupe le poste de secrétaire général de l’Amical des anciens pensionnaires de l’école des garçons de Foundiougne (Apef) fondée en 2013, avec pour objectif de soutenir les élèves de cette école. Dans son domicile situé à Fatick, au quartier Thiarakholé Extension, il révèle que, semblable à tout enfant du quartier, l'aspect social était primordial chez Macky Sall. Actif dans les événements quotidiens, ce dernier a grandi dans un milieu où la sociabilité était ‘’une valeur clé’’. Ce qui se reflète aujourd'hui dans ‘’ses actions politiques’’. Lors de l'inauguration du Festival national des arts et de la culture (Fesnac), le président Sall s'est remémoré avec nostalgie les ‘’kassak’’ de Foundiougne et d'autres activités telles que la cueillette, témoignant de l'empreinte profonde de son enfance sur sa personne. Selon les dires d'Abass Ndour, chaque fois qu'il visite Fatick, il aime se remémorer les lieux où lui et ses amis aimaient se retrouver. Interrogé sur les difficultés auxquelles fait face Tafsir Aliou Mor Boye, Abass Ndour déclare : ‘’C’est un constat général au niveau des écoles de Foundiougne. Elles ont énormément de difficultés.’’ Cependant, il précise que l’Apef est une association née pour apporter sa contribution à l’accompagnement des pensionnaires de cette école. “Nous menons beaucoup d’activités dans ce sens, en les appuyant en matériel de photocopie, matériel didactique et beaucoup d’autres appuis. Et nous avons constaté que depuis que nous sommes à leur côté, le résultat ne cesse de s’afficher au tableau de l'excellence’’. ‘’Cette année, cette école a été première au niveau de la commune de Foundiougne. Cette photocopieuse peut aider les autres écoles dans la reproduction de leurs épreuves’’, renseigne M. Ndour. Il annonce qu’un programme éducatif dénommé ‘’Cap élites Foundiougne’’ a été mis en place. Ce programme, au-delà de l'École des garçons, prend en compte l’ensemble des établissements élémentaires de Foundiougne. ‘’C’est un programme qui va offrir un cadre d'accompagnement aux meilleurs élèves de ces écoles pour leur permettre d’accéder à des écoles d'excellence et d’élite. L’association compte l’élargir plus tard jusqu'au niveau de l'université’’, indique le SG. Concernant l'arrêté ministériel consistant à classer Tafsir Aliou Mor Boye au rang de patrimoine historique, il exprime son approbation. "Cela est très bénéfique, car c'est dans cette école que se sont écrites les premières lignes de la vie du président de la République. Ainsi, nous témoignons notre gratitude à Aliou Sow pour cette initiative bienfaisante qui va conférer une nouvelle envergure à l'établissement. J'ai mentionné au directeur que ce statut a rehaussé le prestige de l'école. Mais il est également de leur devoir de s'assurer que la stature historique de l'école se reflète dans son encadrement, tant au niveau de l'environnement que de la qualité des résultats", dit-il. Il ajoute : "Monsieur le Ministre a toute la compétence requise pour instaurer cet arrêté. De notre côté, nous ne pouvons que l'accueillir favorablement et le valoriser. Les gens sont libres de donner leur avis.

BABACAR SY SEYE (ENVOYÉ SPÉCIAL)