Lors d’une réunion de coordination du ministère de la Culture et du Patrimoine historique qui s’est tenue hier, le ministre a remis des prix aux lauréats de la Journée internationale de l’écrivain africain. Cette dernière est organisée par l’Association des écrivains du Sénégal qui est présidée par Aliou Badara Bèye. C’était l’occasion pour le ministre de féliciter l’ensemble des écrivains du Sénégal et de rappeler la détermination du président de la République ‘’à renforcer l’ensemble de leurs acquis et à accompagner davantage leurs initiatives par des actions complètes’’.

Le ministre de la Culture a promis de renforcer, d’accompagner et surtout de mettre à disposition les moyens nécessaires à l’épanouissement des écrivains toutes catégories confondues. Pour renforcer les moyens mis à la disposition de l’association des écrivains du Sénégal, la subvention va être doublée. La subvention destinée à l’association des poètes est maintenant multipliée par 5, chacun des 12 lauréats sénégalais et étrangers recevra une enveloppe de 500 000 F CFA. Par ailleurs, en perceptive du Festival national des arts et cultures, est mis en place le prix Aliou Badara Bèye. Il est doté d’une enveloppe de 10 millions de F CFA.

Les premiers lauréats seront récompensés à l’occasion du Fesnac prévu du 21 au 28 janvier à Kaffrine. Le prix Abdoulaye Elimane Kane, qui promeut le dialogue des cultures, est gratifié d’une enveloppe de 5 millions F CFA, de même que le prix Bassirou Dieng pour le compte oral. Pour le théâtre, le prix Ousmane Diakhaté est d’une valeur de 5 millions F CFA.

‘’D’autres prix sont à l’étude. Il s’agit, pour les institutions du président de la République, de célébrer les hommes et les femmes dont la vie et l’œuvre, les performances et les parcours peuvent servir de repères, de référence et de modèle à la jeune génération’’, a expliqué Aliou Sow. Par ailleurs, la Mauritanie était le pays invité d’honneur de la Journée de l’écrivain africain de cette année. Elle a envoyé plusieurs écrivains prendre part à la fête, à cet effet.