Pour aller vers une année scolaire apaisée et stable, comme l’année dernière, les acteurs de l’éducation se sont retrouvés à Saly Portudal, dans le cadre du traditionnel séminaire de rentrée, afin de faire le bilan de l’année écoulée et de dégager des perspectives pour celle à venir.

‘’La restauration de l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté : quelles stratégies ?’’. Tel est le thème du séminaire de rentrée des classes qui s’est tenu à Saly Portudal et qui a réuni l’ensemble des acteurs de l’éducation. Les autorités, partenaires de l’éducation, syndicalistes enseignants, parents d’élèves, associations et organisations ont réfléchi sur les préoccupations de l’heure.

La fin de l’année scolaire dernière avait été marquée par de vives tensions entre les enseignants et les élèves. Beaucoup de scènes de violence avaient été notées un peu partout dans le pays. Ce qui a poussé les autorités de l’éducation à lancer la réflexion, afin de trouver des stratégies efficaces pour remettre de l’ordre dans l’espace scolaire.

Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla : ‘’La fin de l'année scolaire a été marquée, dans quelques endroits, par des actes de violence et d'incivisme que déplorent les militants de l'école et qui nous interpellent tous. C’est pour cette raison que ce thème est d'actualité, car l'école, par de sa mission de transmission des savoirs et savoir-faire, est également l'espace privilégié de construction de la citoyenneté, de la volonté de vivre en commun, d'apprentissage du respect de l'autre, de la tolérance, des règles de la vie démocratique, en un mot des savoir-être.’’

Dès lors, a-t-il ajouté, le séminaire a eu pour vocation ‘’de mieux comprendre le phénomène et de proposer des mesures efficaces pour que l'école soit et demeure exclusivement un sanctuaire et un temple du savoir’’. Le ministre estime que ce n'est qu’ainsi que nous pourrons garantir les performances dans le secteur, à travers un encadrement approprié des élèves et une discipline constante dans nos établissements.

Résultats

Nonobstant ces difficultés, le ministre Talla a salué les performances de l’année écoulée. ‘’Malgré les contraintes liées à cette pandémie, je voudrais magnifier la grande capacité de résilience de notre système éducatif, comme en attestent les résultats satisfaisants notés aux différents examens scolaires cette année encore. En effet, nous avons réalisé un taux de réussite de 62,14 % au CFEE, 67,96 % au BFEM et 44,65 % au baccalauréat général’’.

Il est alors nécessaire, pour Mamadou Talla, ‘’de reconsidérer nos méthodes et nos stratégies d'actions de l'année dernière, à tous les niveaux, et identifier les mesures efficaces en vue de consolider les acquis au service exclusif de l'apprenant’’. À l’en croire, ces méthodes et stratégies ont permis d’arriver à des résultats probants.

De ce fait, il note plusieurs avancées dans le secteur de l’éducation. ‘’Le recrutement de 5 000 enseignants, en plus du recrutement annuel (3 700 sortants de nos écoles de formation) pour pallier le déficit en personnel ; l'érection de la Maison d'éducation Mariama BA en lycée d'excellence, en plus de la construction déjà entamée de deux Lineq à Sedhiou et à Kaffrine ; le démarrage du lot 3, pour un montant de 33 milliards, afin de résorber le déficit de 1 528 salles de classe dans le moyen secondaire, compléter les ouvrages annexes (1 129 blocs administratifs et 602 blocs d'hygiène) dans tous les ordres d'enseignement et clôturer avec 58 000 mètres linéaires ; le déploiement du Projet du ministère de l'Education pour le développement du téléenseignement (Promet) afin de proposer une nouvelle offre éducative adaptée à cette nouvelle génération ; la décision présidentielle d'installation des classes préparatoires aux grandes écoles dès l'année scolaire prochaine ; la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant le 5 octobre passé en relation avec les partenaires et surtout, récemment, la reprise du monitoring par le gouvernement, pour une meilleure prise en charge et un suivi des accords avec les syndicats du G7 ; enfin, la confection des cartes professionnelles dont les premiers bénéficiaires seront enrôlés aujourd’hui’’, s’est réjoui Mamadou Talla.

Ainsi, ajoute-t-il, ‘’en plus de tous ces acquis, nous devrons être prêts à mener d'autres combats et poser des jalons, afin que le système éducatif devienne, chaque jour davantage, plus efficace et les acteurs (élèves et enseignants) dans de meilleures conditions d'enseignement’’.

IDRISSA AMINATA NIANG