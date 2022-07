L’ancien président de la République est rentré hier au Sénégal, 48 heures avant la tenue du scrutin de renouvellement des députés de l’Assemblée nationale. Attendue à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, la tête de liste nationale de la coalition Wallu Sénégal a atterri à l’aéroport international Blaise Diagne.

Il ne passe jamais inaperçu. Dix ans après avoir quitté le pouvoir, l’ancien président de la République Abdoulaye Wade est toujours une grande attraction, lorsqu’il pose ses pieds sur le territoire national. À deux jours de la tenue des élections législatives du 31 juillet 2022, le leader de Parti démocratique sénégalais (PDS) est venu accomplir son devoir citoyen. Et comme d’habitude, sa popularité sert encore à sa formation politique qui l’a placé en tête de leur liste nationale en compétition ce dimanche.

L’ex-chef d’État (2000-2012) est arrivé dans la soirée d’hier. Une venue avancée par rapport à la date prévue (aujourd'hui, NDLR). La raison a été donnée par un communiqué de la grande coalition Wallu Sénégal. ‘’ Craignant que son arrivée à Dakar le samedi 30 juillet ne prolonge la campagne électorale au-delà du délai légal fixé au vendredi 29 juillet à minuit, le président Abdoulaye Wade a décidé de rapprocher son retour’’, indique le document.

Le jet privé transportant l’ancien chef d’État avait reçu la permission de se poser au cœur de la capitale. ‘’L'avion militaire de type H258, immatriculé CNTJS, est autorisé à atterrir à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor (AMISS) de Dakar, le vendredi 29 juillet 2022’’, renseignait une note des autorités militaires.

Toutefois, celles-ci précisaient qu’il était de la responsabilité de l'équipage de prendre les dispositions pour contacter les services privés pour avitaillement en carburant et assistance en escale. Malgré tout, c’est par l’aéroport international Blaise Diagne qu’Abdoulaye Wade est rentré.

Cela fait maintenant 10 ans qu’il vit dans sa maison de Versailles, en banlieue parisienne.

Depuis qu’il a perdu le pouvoir, l’ancien président de la République n’en est pas à son premier retour à la veille de l’organisation d’élections. En 2017, lors des élections législatives, Abdoulaye Wade avait totalement bouleversé la campagne électorale en y participant de manière active. À 91 ans déjà, celui qui croit dur comme fer qu’en bon disciple, il ne se lassera jamais de travailler, estimait revenir pour ‘’aider les Sénégalais plongés dans le désarroi par le régime de Macky Sall’’.

Mais ce come-back avait surtout aidé à la dislocation des forces dans l’opposition, entre son camp et celui de l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall, alors en prison. C’est surtout la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yaakaar qui en avait profité pour remporter une écrasante majorité avec 125 sièges sur 165.

Cette fois, la situation est bien différente. La tête de file du PDS n’a pas battu campagne et n’est arrivée qu’au dernier jour de la campagne électorale. Et l’opposition politique est bien plus forte qu’elle ne l’était en juillet 2017. Elle est même favorite dans certaines grandes villes du pays qu’elle a gagnées lors des élections départementales et municipales de janvier 2022. Contrairement aux dernières élections législatives, la coalition mise en place par le fondateur du PDS, coalition Wallu Sénégal, a innové en s’alliant avec la principale force de l’opposition, la coalition Yewwi Askan Wi, pour créer une intercoalition inédite à la conquête de la majorité à l’Assemblée nationale.

Lamine Diouf