Le mandataire national de la coalition Benno Bokk Yaakaar annonce avoir saisi le président de la commission des listes de déclaration de candidatures d’une irrecevabilité de listes de la coalition Yewwi Askan Wi.

La coalition Benno Bokk Yaakaar a tenu une conférence de presse, hier, en prenant le contrepied de Yewwi Askan Wi. D’emblée, Mimi Touré a rassuré les troupes, en leur demandant de garder le sourire et l’engagement. Parce que, pour elle, ‘’évidemment, la liste de Benno Bokk Yaakaar va se mobiliser pour gagner les élections. Cela ne souffre d’aucun doute. Nous irons aux élections et nous y sortirons victorieux’’. Actuellement, en perspective des élections législatives, l’on se trouve dans une phase de vérification par la DGE et par la commission de réception des listes, de notifications aux différents mandataires sur les observations qui sont relevées dans les différentes listes des partis ou coalitions de partis politiques.

‘’Le Sénégal, en conformité avec sa tradition démocratique, déroule le processus électoral tel que prescrit par la loi. Nous sommes dans la phase de vérification des candidatures et je voudrais souligner l’exemplarité de notre démocratie de ce point de vue là’’, a salué Mimi Touré. Avant de donner la parole au mandataire national de BBY qui a procédé à la vérification des listes concurrentes.

Benoit Sambou a parlé des observations qu’il a eu à faire. Il a d’abord souligné que c’est une période où chaque mandataire peut avoir accès aux listes concurrentes, mais aussi un moment où des rectifications peuvent être apportées, s’il y a des erreurs matérielles. ‘’Ce matin (hier), sur convocation de la commission des réceptions des candidatures, nous nous sommes rendus au niveau de la Direction générale des Élections pour rectifier l’erreur matérielle qui nous avait été notifiée (ça peut être des erreurs sur les casiers judiciaires, légalisation, écriture)’’, a-t-il relaté. C’est ainsi qu’il a, après cette étape, scruté aussi les listes concurrentes.

Non-respect de la parité

Ainsi, ayant procédé à une vérification, M. Sambou informe qu’il a saisi le président de la commission des listes de déclaration de candidatures d’une irrecevabilité de listes de la coalition de Khalifa Sall, Ousmane Sonko et Cie sur 15 départements. ‘’J’ai commencé par la liste de la coalition Yewwi Askan W, puisque les listes étaient disponibles. J’étais en droit de pouvoir aussi examiner, très rapidement, leurs listes, avant d’aller en profondeur, demain ou après-demain, en suivant dossier par dossier’’, dit-il.

Yewwi Askan Wi est présente sur 28 départements du Sénégal et 6 départements de l’extérieur. Sur les 28 listes départementales, Benoit Sambou soutient avoir relevé des imperfections sur 15 listes départementales. D’après lui, ces listes ne respectent pas la parité, rappelant que le principe de la parité, c’est qu’il puisse y avoir un équilibre au sein de l’institution. Il a cité les départements qui seraient concernés. Il s’agit de Mbour, Thiès, Goudomp, Rufisque, Bambey, Kaolack, Kaffrine, Fatick, Dagana, Koungeul, Vélingara, Matam, Kolda, Louga et Dakar.

Pour preuve, il donne l’exemple du département de Goudomp. ‘’Dans l’ordre, ils ont un homme comme titulaire et une femme en deuxième position comme titulaire. Mais sur la suppléance, ils mettent une femme d’abord et un homme après. Cela veut dire qu’en cas de vacance d’un poste, d’un titulaire, la liste ainsi configurée ne permet pas de remplacement par un candidat du même sexe. Et cela est extrêmement grave. Et d’ailleurs, c’est ce qui leur est arrivé à Dakar’’, a soutenu M. Sambou. Et de ricaner : ‘’La coalition Yewwi Askan Wi ne comprend rien à la parité. Elle croit que sur les listes, on peut jongler selon ses désirs. Cela a été fait sur 15 listes au niveau national.’’

