Élus ville de Dakar

Ils s'appellent Abass Fall, Marie-Rose Faye, Mactar Magassouba, Carméline Kassoka, Justin Corréa, Souleymane Camara, Salimata Sène, Aminata Diallo, Abraham Badji, Ibrahima Thiam. Ils sont tous des élus du parti Pastef/Les patriotes de la ville de Dakar. Dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, ils déclarent avoir ‘’pris acte de la décision du maire Barthélemy Dias et de Taxawu d'évincer ses membres du bureau municipal de la mairie de Dakar, à la suite de l'élection qui s'est tenue le mercredi 9 août 2023.

Prenant prétexte du respect de la parité, le maire et son clan n'ont pas hésité à user de méthodes bassement politiciennes pour évincer des membres de Pastef/Les patriotes du bureau municipal de la ville de Dakar en s'alliant avec BBY’’. Ils rappellent que leur parti ‘’avait initialement cinq postes d'adjoint au maire dans le bureau municipal, dont celui de 1er adjoint au maire. Le maire et Taxawu ont donc manqué d'élégance en présentant une candidate au poste de première adjointe, rompant ainsi les accords initiaux de composition du bureau. Il s'y ajoute la volonté du maire et de ses nouveaux alliés de réduire les adjoints de Pastef/Les patriotes de cinq à trois’’.

...Pis, dénoncent-ils, ‘’le summum de la bassesse, c'est que Barthélemy Dias veuille s'immiscer dans le choix des candidats de Pastef/Les patriotes et tente de semer la zizanie dans nos rangs en essayant de soudoyer trois des cinq adjoints. Les élus de Pastef/Les patriotes de la ville de Dakar, du reste, regrettent qu'une de ses membres, de connivence avec le clan Taxawu Dakar, ait trahi la ligne du parti pour des ambitions purement personnelles en participant à leur forfaiture’’. Par conséquent, soulignent-ils, ‘’attachés aux valeurs et aux principes de non-compromission du parti, les élus de Pastef/Les patriotes de la ville de Dakar précisent donc qu'ils n'ont aucune représentation officielle au sein du nouveau bureau municipal de la ville de Dakar.

Les élus de Pastef/Les patriotes de la ville de Dakar condamnent cette entreprise malsaine maintenant généralisée et connue d'éliminer le parti Pastef/Les patriotes du landerneau politique sénégalais et regrettent que le maire de la ville de Dakar, soutenu inconditionnellement par notre leader le président Ousmane Sonko lors de son élection, en soit un acteur’’. En outre, ‘’les élus de Pastef/Les patriotes de la ville de Dakar tiennent à rassurer l'opinion que cette entreprise vouée à l'échec ne détournera pas le parti de son objectif qui est de proposer une vraie alternative aux Sénégalais et, au soir du 25 février 2024, d'élire le président Ousmane Sonko qui reste son seul et unique candidat’’.