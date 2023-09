L’émigration clandestine est un casse-tête pour les autorités du Sénégal. Malgré toutes les tentatives de résoudre ce problème, les jeunes continuent de plus belle à braver l’océan, à la quête d’un horizon plus lumineux en Occident. La Jeunesse protestante évangélique pour l’entraide et le développement estime que l’entrepreneuriat peut être une solution.

Chaque semaine, des milliers de jeunes Sénégalais tentent leur chance pour rallier les côtes espagnoles par des pirogues de fortune. Ce phénomène fait partie des plus grandes équations des autorités du pays qui ont mis en place plusieurs instruments pour contrecarrer la vague déferlante, mais en vain.

Ainsi, dans la recherche de solutions, la Jeunesse protestante évangélique pour l’entraide et le développement (JPEED) pense à l’entrepreneuriat. Elle estime que la solution la plus rapide est d’accompagner les jeunes dans la création d’entreprises personnelles pour les maintenir au pays.

C’est dans ce cadre qu’une conférence des jeunes a été organisée ce weekend à Gandigal sous le thème "Jeune, ose entreprendre !", afin de renforcer les capacités d’une centaine de jeunes entrepreneurs et porteurs de projet dans le leadership d’entreprise. Le président de l’association, César Diédhiou, a rappelé que le taux de chômage actuel est de 24,1 %, dont 80 % sont des jeunes et, chaque année, plus de 200 000 nouveaux diplômés tapent à la porte de l'emploi, selon l’Agence nationale de la démographie et de la statistique (ANDS).

Dès lors, il explique que la raison de l’organisation de cette conférence des Jeunes entrepreneurs de demain est qu’ils sont convaincus qu’en plus d'être une solution aux problèmes de l'emploi, l'entrepreneuriat contribue à la croissance économique et lutte aussi contre la pauvreté. ‘’L’entrepreneuriat est un outil efficace, sinon l’outil par lequel le développement de l’employabilité d’un pays est acquis. Cette conférence offre l’opportunité de diffuser l'esprit d'entreprendre auprès des jeunes, de promouvoir et valoriser l'entrepreneuriat responsable, d'inventer l'entreprise du futur et surtout d'inviter les jeunes à faire du Sénégal, un pays accueillant pour les entrepreneurs’’.

Ainsi, la marraine de la conférence a exprimé sa satisfaction, puisque ‘’cette activité aura un impact sur toute l’étendue du territoire, parce que les jeunes ont besoin de cela et que c’est un déclic pour les jeunes qui veulent entreprendre et qui ne savent pas par où commencer’’. Dans ce sens, Béatrice Yolande Badiane a profité de cette tribune pour s’adresser à la jeunesse qui part. ‘’La pirogue n’est pas une solution ; l’extérieur n’est pas une solution. Travaillons l’intérieur d’abord, si on veut après aller vendre ce que nous avons ici, c’est-à-dire nos valeurs, nos traditions et notre culture sénégalaise et les faire valoir à l’extérieur. Nous avons besoin de valoriser notre pays dans la discipline, la citoyenneté et la loyauté envers notre patrie’’, a-t-elle déclaré.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)