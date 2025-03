À 19 ans, Assane Diao est parmi les joueurs les plus talentueux de sa génération. Courtisé par l’Espagne et par le Sénégal, l’attaquant du Como 1907 a décidé de rejoindre la Tanière pour cette trêve du mois de mars. Le bruit autour de son arrivée rappelle celui qui avait entouré celle de Diao Keita Baldé.

Pour le premier rassemblement de 2025, le Sénégal a cristallisé les attentions. De nombreux articles et émissions ont eu pour sujet la sélection nationale championne d’Afrique 2022 et ses binationaux, un binational en particulier : Assane Diao. Pur produit de la formation espagnole, passé par toutes les catégories jeunes du Real Bétis, le natif de Ndongane (Sénégal) a rencontré le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw, au courant du mois de février, pour un changement de nationalité sportive afin d’intégrer la Tanière. Cette rencontre a été l’aboutissement d’un processus de plusieurs mois de la part de la Fédération sénégalaise de football et du staff actuel qui a voulu renforcer la sélection A.

‘’Tous les Sénégalais veulent que je sois ici‘’

Le jeune attaquant de 19 ans, jusque-là international espoir espagnol (5 buts en 10 matches de Serie A), est tiraillé entre son pays d’adoption et son pays natal. Considéré comme un joueur à fort potentiel capable d’atteindre les sommets du football, il est mis au cœur d’un dilemme. À l’approche de la trêve du mois de mars, la sélection des espoirs espagnols et celle A du Sénégal lui ont envoyé une préconvocation. “Assane Diao a été convoqué par le Sénégal, mais il est également dans la préliste de l'Espagne. Il doit faire un choix. J'ai parlé avec lui ; c'est aussi mon boulot de lui faire comprendre qu'il ne doit pas oublier ce qui l'a amené à ce niveau”, a déclaré en conférence de presse son coach Cesc Fabregas, ancien international espagnol, le 7 mars dernier. Cette assertion du champion du monde 2010 a déclenché une bataille médiatique entre la presse des deux pays. Chacun y est allé de son commentaire et de sa position. Le dossier prend une tournure sans précédent.

Les Sénégalais se sont montrés de plus en plus pessimistes et la sortie du père d’Assane ne les a pas rassurés. “Il est vrai qu’il a les deux possibilités et qu’il est douteux. Je veux qu’il choisisse ce qui le rend heureux. Il hésite et je lui ai seulement dit que nous soutiendrons sa décision, a d’abord lâché Moussa. Tout ce qu’il décide sera parfait. Je lui ai juste dit qu’en Espagne, il y a beaucoup de concurrence et qu’au Sénégal ce sera peut-être un peu plus difficile pour lui, à cause de la difficulté de s’intégrer. Mais le plus important est son envie et je ne peux rien lui dire de plus”, affirme le pater. Jusqu’au jour de la publication de la liste de Pape Thiaw, la seule question qui brûle les lèvres des supporters est : Assane Diao sera-t-il de la partie ? Il y est. La joie des Sénégalais va être contenue.

Malgré les tentatives d’explications du sélectionneur, les Sénégalais sont encore dubitatifs, puisque beaucoup se sont rappelé le détournement réussi par la fédération espagnole sur le dossier Adama Traoré en 2020 (convoqué par le Mali et l’Espagne, le joueur décide de rejoindre la Roja). Pour se rassurer, certains Sénégalais se sont déplacés le dimanche jusqu’à l’aéroport pour guetter son arrivée. Il est aperçu aux côtés des Monégasques Krépin Diatta et Lamine Camara. “C’était un choix difficile, car j’aime l’Espagne et le Sénégal. Mais c’est le meilleur choix pour moi et ma famille. Tous les Sénégalais veulent que je sois ici. Je vais me battre pour le Sénégal. J’en suis heureux. Je suis né ici et j’ai grandi en Espagne. J’ai choisi le Sénégal et je remercie l’Espagne pour tout ce qu’ils m’ont donné. Mais maintenant, je suis là pour travailler”, a-t-il déclaré au micro de Taggat quelques minutes après son arrivée.

Le feuilleton s’est conclu et Assane a déjà effectué ses premiers pas à l’entraînement, le lundi 17 mars.

Keita Baldé est passé par-là

Rarement une arrivée en équipe nationale du Sénégal n’a connu autant de bruit. Si récemment Iliman Ndiaye a été aussi voulu et attendu, il n’a pas atteint ce niveau d’intérêt et d’espoir. Sans rien occulter à son talent et de l’engouement autour de sa venue, Iliman passe après un autre binational qui présente énormément de similitudes avec Assane Diao. D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, le débat entre les deux est bien présent. Qui a eu la plus grande hype à son arrivée ? La comparaison trouve d’abord facilement sa légitimité dans le patronyme. Le joueur de 30 ans a aussi joué un grand rôle pour persuader Assane. Diao Keita Baldé est sans doute le premier binational que les Sénégalais ont chouchouté, voulu, désiré et attendu sous les ordres d’Aliou Cissé. Comme Assane Diao, l’actuel sociétaire de Monza entame sa formation en Espagne (Masia) avant de rejoindre l’Italie. Comme Assane, il arrive en sélection A du Sénégal lors de la trêve de mars. En 2016, alors qu’il commençait à exploser à la Lazio, l’Hispano-Sénégalais décide de défendre les couleurs du Sénégal, après deux sélections avec la Catalogne. Cette nouvelle a fait la une de journaux nationaux comme internationaux. Il est invité dans des émissions télévisées sénégalaises (‘’Les Maîtres du Jeu’’ sur la TFM, le 15 mars 2016 avec plus de 100 000 vues). Keita Baldé était celui qu’on devait interviewer, celui sur qui il fallait écrire pour attirer du monde et gagner en vues et en cliques. À une période où le Sénégal est vu comme une équipe au jeu rigide et défensif avec un seul génie trop souvent esseulé (Sadio Mané), Keita Baldé a été vu comme une lumière et surtout comme un potentiel lieutenant de l’enfant de Bambali dans la quête d’un premier sacre continental.

Le premier Diao promis au Sénégal

Peuple friand de beau jeu et du football plaisir, les Sénégalais sont servis avec l’arrivée de Diao Keita Baldé. L’ailier gauche ambidextre de la Lazio est connu pour ses dribbles chaloupés, sa capacité à changer le cours d’un match et à "enjailler" le public. À 21 ans, il est convoqué par Aliou Cissé dans le cadre des éliminatoires de la Can-2017. Le match du 26 mars 2016 contre le Niger est censé être son premier devant son public au stade Léopold Sédar Senghor. Les commentaires du journaliste de la RTS, accompagnés par le bruit assourdissant du public de LSS, lorsque le joueur est rappelé de son échauffement par Aliou Cissé pour fouler la pelouse, sont restés iconiques. “Le public continue de réclamer l’entrée de Diao Keita Baldé. Et c’est acquis. Dans un instant, Diao Keita Baldé va peut-être entrer. Vous entendez Léopold Sédar Senghor applaudir. Le public demande son entrée et le coach Aliou Cissé qui le prend avec beaucoup de philosophie. Il faut savoir reconnaître ce que le peuple veut et quand le peuple demande, c’est le peuple qui a le dernier mot”.

Il ajoute : “Une association Sadio Mané-Keita Baldé, ça va faire mal, ça doit être du feu.” Ces mots montrent le niveau d’espoir que le joueur a suscité. En une dizaine de minutes, il a confirmé les attentes placées en lui. Chacun de ses touchers de balle a été applaudi et savouré. Il a continué à attirer l’attention et briller sur les terrains. Malheureusement, le feu s’est éteint au fur et à mesure puisque le joueur n’a pas eu une carrière à la hauteur de son talent. Même s’il a été présent dans le groupe des champions d’Afrique en 2022, il n’a pas été impactant comme son acolyte et surtout comme attendu lors de son arrivée.

Un destin différent attendu

Près de neuf ans après, à un jour près (25 mars 2025) face au Soudan, Assane Diao peut vivre ce que son aîné a vécu dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Aussi virevoltant et prometteur que Keita Baldé, il est surtout attendu pour ne pas être qu’un feu de paille. Si Keita était vu comme un binôme de Sadio Mané, le joueur de Côme est considéré comme un successeur du meilleur buteur de l’équipe nationale du Sénégal. Les années sont passées et les Sénégalais sont toujours aussi attachés au double Ballon d’Or africain faute d’un joueur digne de lui succéder. À bientôt 33 ans, le n°10 des Lions est plus proche de la fin. Assane Diao est de ceux qui disposent des qualités et des attributs pour porter le football sénégalais à des succès futurs.

MAMADOU KANE