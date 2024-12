Les dirigeants du football sénégalais se sont réunis, ce mardi 10 décembre, pour choisir le prochain sélectionneur des Lions. L’entraîneur intérimaire entre octobre et novembre 2024, Pape Thiaw, est pressenti pour continuer à la tête de l’équipe nationale.

L’équipe nationale du Sénégal reste sans sélectionneur depuis la fin des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Depuis le début du mois de décembre, le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) se réunit pour trouver le successeur définitif d’Aliou Cissé.

Après plusieurs jours de discussions, les membres du Comex ont misé sur l’entraîneur par intérim Pape Thiaw pour poursuivre la mission qu’il a déjà entamée lors des quatre derniers matches des éliminatoires. Maitre Augustin Senghor et ses collaborateurs ont jugé nécessaire de laisser le technicien de 43 ans mener l’équipe pour les deux prochaines échéances, en l’occurrence la CAN-2025 et les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Selon le président de la FSF, les autres candidats dont les noms circulaient, comme Habib Bèye et Omar Daf, n’ont pas montré leur intérêt pour ce poste, contrairement à Pape Thiaw qui avait clairement exprimé sa disponibilité, si l’on faisait à nouveau appel à lui. L’ancien sélectionneur des Lions locaux est bien placé pour entamer le nouveau cycle de l’équipe nationale A du Sénégal, après les neuf ans d’Aliou Cissé (2015-2024).

Le profil qui s’imposait

Le choix porté sur Pape Thiaw est sans doute le moins surprenant. Le technicien de 43 ans est celui qui connaît le mieux la Tanière parmi les prétendus. Il a intégré le staff des Lions lors de la Can-2024 en Côte d’Ivoire en janvier. Quelques mois après (septembre), il a été promu adjoint d’Aliou Cissé avant de prendre sa place en tant qu’intérimaire, quelques semaines plus tard.

Pape bénéficie du soutien de la Fédé depuis son arrivée à la tête de la sélection locale en 2022. Ce soutien et cette confiance, il les a mérités par ses résultats.

Lorsqu’il était sélectionneur de l’équipe nationale locale, l’ancien international sénégalais a réussi l’exploit de construire un groupe compétitif en quelques mois et de le mener jusqu’à la victoire finale. C’était un premier sacre continental dans cette catégorie, alors que le Sénégal était resté plusieurs années sans participer au Championnat d’Afrique des nations. Ce parcours donne du crédit à Pape Thiaw.

Il connaît aussi le groupe, pour avoir travaillé avec lui lors de la Can-2024. Son maintien peut être vu comme une volonté de continuité. Les critères établis par le Comex se rapportent plus à son profil. Avec une préférence résolument sénégalaise, les dirigeants du football national avaient réduit à néant les chances d’autres techniciens étrangers pressentis. Parmi les techniciens sénégalais prévus, Pape Thiaw était celui qui se rapprochait le plus des attentes de la FSF à court terme.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les dirigeants vont proposer un contrat d’un an et demi au technicien sénégalais de 43 ans.

Phase test réussie

Pape n’arrive pas en terrain inconnu. Il n’aura pas besoin de temps d’adaptation. Il n’en a même pas eu besoin lorsqu’il a pris la sélection en octobre 2024. Et pourtant, ce n’était pas prévu. Le 2 octobre 2024, contre toute attente, l’information selon laquelle Aliou Cissé n’est pas reconduit tombe. Pape Thiaw est porté à la tête de la sélection, alors que son ancien mentor avait déjà fait sa liste pour les rencontres de la trêve d’octobre.

Malgré ces imprévus, l’ancien international sénégalais a réussi à constituer un groupe compétitif. Durant les deux matches officiels de cette trêve, Pape est sorti victorieux à deux reprises face au Malawi. Tout d’abord, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (4-0), puis à Lilongwe (1-0). Les deux victoires peuvent paraître anecdotiques, si l’on se fie à l’adversité. Mais Pape a hérité d’un groupe de joueurs qu’il n’avait pas choisi et a su imposer sa patte. Il a aussi fait plusieurs choix payants, comme revenir à une défense à quatre.

Lors de la trêve du mois de novembre, le technicien a apporté une nouvelle touche et a posé des choix forts avec la mise à l’écart de quelques cadres qui n’avaient pas de temps de jeu en club (Mory Diaw et Nampalys Mendy). Durant les matches, il a davantage imposé sa patte. Comme en octobre, l’équipe nationale a remporté ses deux matches en n’encaissant aucun but. Le Burkina Faso s’est incliné sur le score de 1 but à 0 à Bamako et le Burundi a perdu sur le score de 2 buts à 0 à Diamniadio.

Les faits marquants de cette trêve ont été l’éclosion d’Habib Diarra (unique buteur du Sénégal avec trois buts en deux matches) et les non-titularisations d’Ismaila Sarr et Nicolas Jackson lors du deuxième match. Ceci montre que Pape Thiaw avait à cœur d’imposer sa patte.

La fédération lui avait assigné comme mission de qualifier l’équipe nationale du Sénégal à la Can Maroc-2025, une mission qu’il a brillamment remplie à deux rencontres de la fin des éliminatoires.

Ainsi, Pape réussit plus que prévu, puisqu’il a remporté tous les quatre matches disputés avec 8 buts marqués et 0 encaissé.

Au final, le Sénégal a terminé à la première place de la poule devant le Burkina Faso.

Can-2025 et qualification au Mondial

Ces objectifs atteints avec la manière sur un temps si court donnent encore plus de crédit à Pape Thiaw. Les belles performances à la tête de la sélection entre octobre et novembre ne sont pas passées inaperçues. Maintenant, l’ancien sélectionneur des Lions locaux sera définitivement installé comme titulaire à la tête des Lions A. Il va franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière.

À 43 ans, il est attendu pour reconduire le Sénégal sur le toit du continent. Pape Thiaw aura un an et demi. De nouveaux objectifs lui seront assignés. Parmi ceux-ci : mener le Sénégal à une deuxième étoile continentale au Maroc.

Éliminé en 8es de finale de la Can par la Côte d’Ivoire en 2024, le Sénégal fera partie des favoris pour la victoire finale. Même si la concurrence sera aussi rude qu’en 2022 et en 2024, les Lions auront des arguments pour bien figurer.

L’autre objectif est de qualifier la sélection nationale au Mondial- 2026. Les champions d’Afrique 2022 sont actuellement deuxièmes de leur poule B avec 8 pts, à 2 points du Soudan. Avec deux qualifications consécutives en phase de groupes de la Coupe du monde en 2018 et en 2022, la 17e nation mondiale au classement Fifa devra batailler pour s’adjuger la première place du groupe, directement qualificative pour le Mondial-2026.

Les prochaines rencontres des éliminatoires auront lieu en mars 2025. Les Lions vont se déplacer chez le leader, le Soudan, le 17 mars et vont accueillir le Togo, le 23 mars.

Par Mamadou Kane