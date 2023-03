Le 7 avril prochain se tiendra à l'auditorium du journal ‘’Le Monde’’, à Paris, le colloque "Gingembre littéraire". Cette rencontre a pour objectif de refonder le lien Europe-Afrique. L'angle de ce colloque "inédit" propose de "repenser les relations entre l'Europe et l'Afrique" sur des bases véritablement égalitaires. "Il est temps d'abandonner les vieilles habitudes, les discours paternalistes et les relations asymétriques pour construire une nouvelle vision commune".

"Les enjeux de la relation Europe-Afrique, parcourt-on sur l'adresse, sont majeurs, tant sur le plan économique que politique ou social. Il est urgent d’entamer une réflexion commune et de définir de nouvelles orientations pour construire un avenir commun". Les intervenants de ce colloque, venus d’Afrique et d’Europe, selon le communiqué, sont des "personnalités éminentes" issues de la société civile, de la recherche, des médias, des arts, etc. "Ils partageront leurs expériences, leurs idées, leur vision pour alimenter les débats et faire avancer les réflexions".

Selon les organisateurs, ce colloque veut donner la parole aux "acteurs de terrain, aux citoyens engagés, aux militants des droits humains" qui luttent chaque jour pour une société plus juste et plus solidaire. En outre, les initiateurs espèrent des retombées concrètes à l'issue de ce conclave.

"Nous sommes convaincus que ce colloque sera un moment franc, fort de débats, d'échanges respectueux, de rencontres positives. Nous espérons que les idées qui en ressortiront permettront de donner une nouvelle impulsion aux relations entre l'Occident et l'Afrique. Ce "Gingembre de Continent Premier" marquera, sans nul doute, un tournant dans l'histoire des relations internationales et contribuera à construire, nous le souhaitons, un avenir commun plus harmonieux", lit-on dans le communiqué.