Youssou Ndour a pris le temps de mûrir son projet artistique, à travers lequel il montre la force de la musique sénégalaise. ‘’Mbalax’’, le nouvel album marquant le retour du leader du Super Etoile qui avait marqué une pause, est un opus riche, mais aussi profond. Écrit par le Roi du mbalax, il est personnel, mais se veut universel. C’est un appel à la paix, à l’amour, à la tolérance et au dépassement.

Sur la pochette de son nouvel album, Youssou Ndour, assis sur une chaise comme un souverain, arborant un look tradi-moderne chic, est entouré d’instruments de musique. Écrit en majuscules et tout en blanc, ‘’Mbalax’’ est le titre de l’opus. Ainsi dominée par la couleur jaune, la couverture de cette œuvre, qui sort officiellement aujourd’hui, en dit long sur son contenu. Le choix du titre peut se justifier par le fait que le leader du Super Etoile est la personne qui a osé imposer ce genre musical pendant que d’autres n’y croyaient pas, selon le producteur et frère de l’artiste Bouba Ndour.

’’C’est une manière pour Youssou Ndour de revendiquer la paternité du mbalax’’, a-t-il estimé en marge d’une séance d’écoute. Qui ose douter de son statut de ‘’père du mbalax’’, a-t-on envie de lui demander ?

Ce choix de l’appellation est déterminé, en grande partie, par la volonté de la star planétaire, qui chante ce genre de musique percussive depuis 40 ans, de la mettre en valeur. D’ailleurs, pour le producteur, le nom de Youssou Ndour est plus connu que le genre de musique qu’il fait. Ainsi, il pense que titrer ‘’Mbalax’’ pourrait conduire les gens à faire des recherches sur la musique sénégalaise et, par conséquent, découvrir d’autres chanteurs du pays. C’est un opus très personnel que Youssou Ndour a lui-même rédigé. Le compositeur et producteur Bouba Ndour n’a fait que mettre les choses en boîte, en collaboration avec d’autres professionnels du secteur, comme ses frères Ibou et Ndiaga Ndour. Et le chanteur, qui veut exporter davantage la musique sénégalaise, a voulu que cet album soit d’abord sénégalais.

A cet effet, même si You collabore avec Universal Music Africa, tout le travail a été fait au Sénégal. Côté international, le chanteur a collaboré, à distance (virtuel), avec d’autres artistes comme Toumani Diabaté avec qui il a beaucoup échangé. De plus, la fraîcheur se dégage dans cette nouvelle production, avec la participation de jeunes artistes du Sénégal et d’ailleurs. Le talentueux Balla Diabaté, frère de Sidiki Diabaté, y a joué sa partition.

Une écriture profonde et ‘’douce’’

Très profond, l’opus est composé de 12 titres dont ‘’ Waññi Ko’’, seul morceau qui est jusque-là connu du grand public. Il n’y a pas de remake. Bien qu’il ait l’habitude d’en servir à ses aficionados, Youssou Ndour a décidé de changer de cap. N’ayant plus rien à prouver, il a quand même la ferme volonté de maintenir le flambeau et de relever la barre plus haut. Les morceaux qui composent ‘’Mbalax’’ sont colorés et dansants. Mais il faut plutôt les écouter avec son esprit et son cœur. Il y a un rapport intime entre la musique et les mots. Dans son album, abordant des thèmes actuels qui parlent aux Sénégalais, mais aussi au monde entier, Youssou Ndour appelle, dans un premier temps, à la tolérance, à l’amour et à la paix. ‘’Ganggantiko’’, le premier morceau, est une chanson d’amour dans lequel il demande aux amoureux, surtout à l'homme, d’avoir un esprit de dépassement. Invitant le couple à privilégier le dialogue, le chanteur y dénonce les violences conjugales, qu’elles soient physiques ou verbales. Pour lui, la communication peut régler bien de choses. S’entretuer ne règle absolument rien, dit-il. Il ne le dit pas que pour les couples.

Les jeunes Africains, Sénégalais engagés pour le bien-être de leur peuple, le développement de leur continent, sont interpellés. Les manifestations de mars dernier l’ont surement inspiré. Son discours est responsable, surtout sur le plan politique, puisqu’en Afrique, en période électorale, diverses violences se produisent. Youssou Ndour invite également les citoyens à travailler davantage au lieu d’être dans le discours, les disputes, dans le morceau ‘’Wax Ju Bari’’. Cette chanson est un hommage, en outre, à feu Ibra Kassé. Le tube ‘’Fay Bor’’ est un appel à la citoyenneté et au respect de son prochain.

Le changement climatique et ses répercussions sur la nature, l’environnement préoccupent Youssou Ndour. Il chante dans ‘’Ndox’’ l'importance de l'eau pour l’agriculture et l’élevage, conseillant son utilisation responsable par les populations. L'une des principales exigences de la vie terrestre est l'économie d'eau. Elle est, au même titre que l'air, un élément primordial à la vie. De plus, l’eau représente 60 % du poids de l’être humain, soit 50 litres pour un individu de 70 kg (avec des différences liées au sexe, à l'âge et à la masse grasse). Dans une autre chanson ‘’Zéro déchets’’, Youssou Ndour montre la nécessité de faire des ‘’set-setal’’ (opération de salubrité). Il interpelle ses concitoyens pour vaincre l’insalubrité. L’on se rappelle qu’en janvier 2020, le président Macky Sall avait initié le ‘’Cleaning Day’’, une opération visant à bâtir ‘’un Sénégal propre’’ sur toute l’étendue du territoire national.

Dans un autre registre, il faut souligner que le leader du Super Étoile a rendu un hommage poignant au défunt père de Wally Seck, à travers la chanson ‘’Ballago Ndoumbé Yatma’’. Venu quelques minutes avant la fin de la séance d’écoute, le musicien, déclare avec émotion : ‘’J’ai parlé de lui comme il aurait parlé de moi. Cette année, beaucoup de personnes qui nous sont chères sont parties. J’ai aussi voulu rendre hommage à tous ces disparus.’’ Et ajoute : ‘’Il est parti et ça aurait pu être moi. Il a laissé derrière lui un immense vide, car il était un monument de la musique sénégalaise. J’ai repris, à travers cette chanson, les termes qu’il nous a fait connaître comme ‘Faramareen’, ‘Ballago Ndoumbé Yacine’ et beaucoup d'autres.’’

Période propice à la création

Il faut dire qu’à travers la qualité exceptionnelle (comparée à certaines productions locales et non aux anciens albums de l’artiste) de cet opus, le Roi du mbalax honore Thione Seck, Ismaël Lo, Baaba Maal, Touré Kunda, Meissa Mbaye, Omar Pène, Lemzo Diamono, Alioune Mbaye Nder, Coumba Gawlo Seck, etc. La valeur qu’a cet album est égale au temps que l’artiste lui a consacré. Bien qu’angoissante, la situation sanitaire actuelle, qui avait poussé les autorités à prendre certaines mesures contraignantes, et qui a engendré un bouleversement, est source d’inspiration pour beaucoup de créateurs. Youssou Ndour fait partie de ceux-là qui ont su profiter de cette période propice à la réflexion.

En effet, en début mars 2020, le Sénégal signale son premier cas de Covid-19, devenant le quatrième pays africain à confirmer le virus. Bloqué à Dakar à cause de cette pandémie, l’homme aux innombrables casquettes se consacre pleinement à sa passion, à écrire des chansons. Youssou précise que ‘’cette sombre période - que nous continuons de vivre d’ailleurs avec des remous - est difficile. On s’est ré-écouté, on a replongé notre mémoire dans l’histoire de la musique’’. ‘’C’est la première fois que je fais un album qui m’a pris deux ans d’écriture. Deux ans pendant lesquels je ne suis pas sorti du pays, je n’ai pas donné de concert. Ça donne plus de temps. On peut, en cinq minutes, trouver une idée géniale’’, poursuit l’artiste qui signe son come-back avec cet album.

En effet, il avait observé une pause musicale, après le décès de Thione Seck survenu le 14 mars dernier. Mais étant donné que la menace (Covid-19) est toujours présente, le retour sur la scène n’est pas encore envisageable.