Le président de Bunt-Bi a procédé à la présentation de son livre-programme ‘’Sénégal Majeur, Entreprenant et Solidaire’’. Cet ouvrage de 278 pages peut être condensé en cinq grands ensembles.

Le Dr El Hadj Ibrahima Mbow a aussi sacrifié à cette "nouvelle culture" de l'homme politique sénégalais consistant à coucher le programme "électoral" ou son ambition pour le Sénégal dans un livre.

En effet, dans le cadre d'une conférence de presse, le président du parti Bunt-Bi a présenté son livre-programme dont le contenu sera matérialisé une fois à la tête du pays. "Le livre-programme expose 555 analyses dynamiques et solutions pour faire du Sénégal une nation industrielle majeure : majeure dans la démocratie, dans la gouvernance institutionnelle, dans la gouvernance socioéconomique, dans la diplomatie et dans la solidarité. L’œuvre, riche de 278 pages et écrite dans un style fluide et simple, part d’un diagnostic lucide des problématiques du Sénégal et montre la voie à suivre pour transformer positivement et durablement le Sénégal. Le livre-programme est le fruit de vingt années d'engagement politique et citoyen, quinze années de réflexions, de recherches et d'études sur le Sénégal, dix années de missions institutionnelles et de terrain au service de la République du Sénégal", introduit Ibrahima Mbow.

Au-delà de la fiche technique de son œuvre, El Hadj Ibrahima Mbow est naturellement revenu sur son contenu. Il propose des solutions pratiques, face aux crises de l’emploi, à la cherté de la vie, aux crises énergétiques et agricoles, à la mal gouvernance du système de santé, à la crise dans le système éducatif, entre autres domaines. Il déclare : "L'ouvrage se résume en cinq piliers majeurs. D'abord, mille et un choix ne s'offrent pas à nous, il faut miser, investir massivement sur l'industrialisation. C'est l'unique façon pour lutter de manière efficiente contre le chômage et l'immigration irrégulière notamment. Le Sénégal dispose largement de ressources naturelles pour atteindre cet objectif. Mais en amont, il nous faut renforcer le capital humain, afin que nous puissions bénéficier de notre arachide, de nos richesses halieutiques, de l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz, etc.".

"En outre, poursuit le président de Bunt-Bi, une réforme territoriale est nécessaire. Le découpage administratif avec quatorze régions est loin d'être pertinent. Dans l'ouvrage, nous proposons la mise en place de cinq méga-régions : Est, Ouest, Nord, Sud et Centre. Avec ce nouveau dispositif, chaque zone géographique sera dotée de 500 milliards avec lesquels elle pourra dérouler le programme économique en adéquation avec les réalités locales. En résumé, c'est une nouvelle forme de décentralisation visant à accroître le pouvoir de chaque méga-région. Cette scission du territoire que nous avons pensée se fera, néanmoins, selon les affinités entre les régions déjà existantes".

Pour le reste du soubassement de son programme, l'auteur accorde aussi une part importante à l'Administration. Selon lui, cette dernière, lourde et lente, doit être "réformée".

En outre, comme quatrième point essentiel de son ouvrage, M. Mbow n'oublie pas les besoins les plus élémentaires du citoyen sénégalais. À l'en croire, "la santé, l'éducation et la sécurité" occupent une place de choix dans les propositions étalées dans son bouquin.

En dernière rubrique, l'ancien du Cese propose la redynamisation, la refondation de la "diplomatie sénégalaise". Dans un contexte sous-régional assez tendu, cette proposition n'est pas sans intérêt.

In fine, l’auteur, par le truchement de ‘’Sénégal majeur, entreprenant et solidaire’’, invite toutes les couches de la nation à se mettre au service de l'intérêt commun afin de bâtir un Sénégal plus épanoui, tourné vers l'avenir. “Le plan Sénégal majeur, entreprenant et solidaire nous pousse tous à devenir une meilleure version de nous-mêmes, afin de nous inscrire dans l’élan de développement. Ce qu’il faut à notre pays, c’est de prendre le temps d’analyser l’histoire des hommes et des femmes afin de bâtir un développement durable inclusif”, déclare le Dr El Hadj Ibrahima Mbow.

