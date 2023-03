Yarga Sy, victime des partages sur les RS Souvent accusé d’inertie, le parquet a cette fois essayé de prendre les devants, même s’il n’a pas convaincu les partisans d’Ousmane Sonko. Tout est parti des accusations selon lesquelles un produit toxique aurait été aspergé au leader de Pastef/Les patriotes. Dès les premières heures, certains internautes, notamment des personnes qui se réclament de Pastef, ont partagé la vidéo d’un homme en capuchon qui serait le pourvoyeur de ce liquide mortel. Son tort, c’est d’avoir remis au maire de Ziguinchor une écharpe imbibée d’un certain liquide. ‘’Compte tenu de la gravité des faits dénoncés, soutient le procureur général, en toute responsabilité, le procureur de la République s’est autosaisi et a instruit les enquêteurs de la Sureté urbaine d’ouvrir une enquête exhaustive et approfondie sur cette tentative d’assassinat dont l’opinion, dans son ensemble, s’émeut, d’autant plus qu’elle porte sur un citoyen sénégalais du nom de Ousmane Sonko. L’enquête a permis d’identifier toute personne, saisir tout objet, perquisitionner tout lieu, bref poser tout acte d’enquête prompte à renseigner l’autorité sur cette tentative d’assassinat dont serait victime le sieur Ousmane Sonko’’, a souligné le procureur général. Parmi les premiers actes posés, les enquêteurs ont exploité la vidéo en question dans laquelle l’individu a été identifié. Ce qui a permis d’identifier le mis en cause qui répond au nom de Yarga Sy. Monsieur Bakhoum précise : ‘’Des recherches entreprises ont permis de se rendre compte que ce Yarga Sy était déjà en détention à la maison d’arrêt de Rebeuss. Sur ce, les enquêteurs de la SU ont procédé à son extraction et à son audition.’’ Selon les déclarations du mis en cause rapportées par le patron du parquet de Dakar, le liquide en question était juste du vinaigre. ‘’D’après ses déclarations, quand il a vu son leader les yeux larmoyants, pour voler à son secours, il lui a donné l’écharpe main à main, au vu de sa sécurité. Monsieur Sonko s’est saisi de l’écharpe et s’est engouffré dans sa voiture et s’en est servi pour éviter les effets des grenades. Je précise bien : d’après ses déclarations’’. Selon toujours Ibrahima Bakhoum, une réquisition a été adressée au laboratoire Bio 24 où des prélèvements auraient été demandés sur la nature du produit qui aurait été versé sur cette écharpe. ‘’Résultat négatif. Aucun tissu, aucune pièce contenant un quelconque liquide ne leur a été produit en vue de prélèvements pour identifier la nature du produit contenu dans ce liquide’’.