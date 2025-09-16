Le 15e congrès de l’Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal a eu lieu, ce dimanche, à Dakar. A cette occasion, le président Issa Baboucar Diedhiou a fait des propositions pour la participation de la jeunesse musulmane au redressement du pays.

C’est devant des centaines d’élèves et d’étudiants musulmans que Issa Baboucar Diedhiou a développé le thème de leur 15e congrès ordinaire axé sur le thème : « Dynamiques de participation de la jeunesse musulmane à la refondation du Sénégal : entre engagement citoyen, défis contemporains et voies d’action ». Le président de l’association des élèves et étudiants musulmans a indiqué dans son discours que : « nous vivons une période charnière : notre pays connaît une transition politique et nourrit une volonté de refondation nationale. Dans un monde en mutation rapide, la jeunesse musulmane ne peut pas se contenter d’observer. Elle doit participer aux choix décisifs, apporter des idées neuves et défendre des valeurs solides. Nous devons réfléchir ensemble à la manière dont notre engagement spirituel peut inspirer des actions concrètes ».

Il a soutenu par la même occasion que le système éducatif traverse une crise profonde qui doit les amener à imaginer des réformes audacieuses qui mettent fin à la fracture entre les savoirs modernes et les valeurs morales. « Pourquoi ne pas envisager des programmes qui rapprochent sciences, technologie et enseignements éthiques, pour que les jeunes ne soient pas formés seulement comme techniciens, mais comme citoyens responsables ? » s’interroge Issa Baboucar Diedhiou. Selon lui, la jeunesse musulmane ne doit pas se définir seulement par ses protestations, mais par sa capacité à proposer.

Par ailleurs, l’AEEMS, a fait une résolution en évoquant leur responsabilité historique en tant que mouvement de jeunesse musulmane sénégalaise engagé pour la justice, la paix et la dignité des peuples opprimés, et réaffirmant son attachement inébranlable aux valeurs universelles de l’islam que sont la tolérance, le respect mutuel et la citoyenneté responsable, adopte quelques résolutions.

Selon le document, l’association condamne avec la plus grande fermeté les crimes de guerre et violations du droit international perpétrés par Israël contre le peuple palestinien ; exige des sanctions internationales immédiates et effectives afin de contraindre Israël à mettre fin à ses agressions et à respecter les résolutions onusiennes ; appelle l’État du Sénégal à suspendre toutes ses relations diplomatiques avec Israël, en solidarité totale avec le peuple palestinien, entre autres.

Au niveau national, l’AEEMS félicite le gouvernement sénégalais pour ses initiatives stratégiques et l’exhorte à une application fidèle et transparente de l’Agenda national et du plan de redressement, notamment à travers : une réduction du train de vie de l’État ; un renforcement du pouvoir d’achat des populations. Elle invite les autorités compétentes à mettre en œuvre rapidement les décisions issues des concertations sur l’enseignement supérieur pour aligner l’université sur les besoins réels de développement etc.

AMADOU FAYE