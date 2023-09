Après 20 ans de gestion de ce qui est convenu d’appeler ‘’le dossier du ‘Joola’’’, l’Association des parents des victimes et rescapés a décidé, à partir de ce 21e anniversaire de l’une des plus grandes catastrophes de la navigation maritime, de remettre le flambeau de la lutte contre l’oubli et le devoir de mémoire, par le biais du musée-mémorial qui sera inauguré prochainement, aux orphelins majeurs.

Ce matin sera célébré le 21e anniversaire du naufrage du bateau ‘’Le Joola’’ qui s’est renversé, quille en l’air, au large des côtes gambiennes, emportant avec lui plus de 2 000 âmes, majoritairement des jeunes de la région de Ziguinchor.

Comme il est de coutume, la gare maritime de la capitale méridionale du pays d’où est parti le ‘’monstre’’ servira de cadre à cette commémoration. Dépôt de gerbes de fleurs, prières et recueillements au cimetière de Kantène, à la périphérie de la commune de Ziguinchor, puis à la gare maritime, et allocutions rythmeront cette cérémonie qui sera présidée par le ministre des Forces armées. Sidiki Kaba conduira la délégation officielle, en présence des familles des victimes, des autorités administratives, territoriales, coutumières et religieuses de la région de Ziguinchor. Le lendemain, les familles des victimes se rendront au cimetière de Kabadio, près de Kafountine, et à celui de Bassora, en Gambie, où reposent des naufragés pour, encore, des recueillements et des prières.

À en croire le président de l’Association nationale des familles des victimes et rescapés de cette catastrophe maritime, Boubacar Ba, cette 21e commémoration constitue ‘’un tournant décisif’’ dans le cadre de la lutte contre l’oubli, le devoir de mémoire et la gestion de ce qui est convenu d’appeler le ‘’dossier du ‘Joola’’’.

Monsieur Ba s’exprimait lors d’une rencontre des familles des victimes et rescapés tenue jeudi dernier à Ziguinchor. Une rencontre en prélude à la visite de travail que le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, par ailleurs parrain de cette présente commémoration, devait mener à Ziguinchor pour, aussi, constater de visu le niveau ‘’très avancé’’ des travaux de réalisation du musée-mémorial des naufragés du bateau ‘’Le Joola’’.

Pour Boubacar Ba, les enfants orphelins ont grandi. Ils ont, pour la plupart, atteint l'âge de la majorité. ‘’Ils constituent, désormais, la relève de l’association. Nous, nous prenons de l'âge. Il est important, par leur biais, qu’on puisse redynamiser l’association en leur confiant le flambeau pour la lutte contre l’oubli’’, a informé M. Ba. Il ajoute que le discours de ce 26 septembre sera porté par les orphelins, contrairement à ce qui se faisait. ‘’Cela a une valeur symbolique, parce qu’ils ont grandi. Nous voulons aussi montrer à l’autorité que nous avons des enfants assez responsables qui peuvent porter le message des familles des victimes’’, a encore souligné le président Boubacar Ba. Selon lui, ‘’le tournant décisif est aussi là, à partir du moment où il y a en ligne de mire l’inauguration, le fonctionnement et la gestion du mémorial des naufragés’’.

Sur cette question, il a souligné que le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow - que les parents des victimes et rescapés remercient vivement - a tenu à rassurer les familles des victimes quant à la volonté affichée du président Macky Sall de mettre en place une gestion inclusive du mémorial. ‘’Il nous a (le ministre Aliou Sow) lors de son avant-dernier séjour à Ziguinchor, rassuré que priorité sera donnée aux familles des victimes par rapport aux emplois et au rôle déterminant relatif au travail de mémoire. Nous sommes les conservateurs et nous sommes les familles légitimes à même de pouvoir faire le travail contre l’oubli, le travail de mémoire’’, a dit M. Ba.

Toutefois, il a indiqué que ‘’les doléances classiques seront encore posées. Il s’agit de la question des pupilles, de justice et du renflouement de l’épave, puisqu’il y a forcément ‘’corrélation entre le renflouement et le mémorial’’.

