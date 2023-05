Depuis l’an 2000, monseigneur Jean-Pierre Bassène joue sa partition aux côtés de l’État, en matière de réalisations. Le guide religieux a créé des dispensaires privés catholiques, des centres de récupération nutritionnelle, une école élémentaire, un collège privé, un centre de formation des jeunes désespérés (Le Six Jarres). Il ambitionne de faire plus, avec un hôpital et une université, si l’État leur vient en appoint. Il l’a fait savoir lors de la clôture des Journées diocésaines de Kolda.

Après 23 ans à la tête du diocèse de Kolda, monseigneur Jean-Pierre Bassène n’a jamais cessé de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a fait de l'évangélisation son cheval de bataille. ‘’Nous sommes une Église, nous sommes appelés à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est amour, paix, réconciliation et fraternité’’, déclare l’évêque. Le prélat ne se limite pas seulement à s’occuper des âmes ; il se préoccupe du quotidien des populations. C’est pourquoi il s’active dans le développement humain. ‘’Quand nous sommes devenus diocèse en l’an 2000, nous avons constaté que cette partie de la Casamance, à savoir Kolda et Sédhiou, était un peu un parent pauvre en matière de développement, de scolarisation et d’évangélisation’’, souligne Mgr Bassène.

Pour combler ce gap, des actes forts ont été posés. L’homme de Dieu renseigne : ‘’Nous avons créé une école élémentaire, puis un collège, Saint-Benoît, qui en est maintenant à sa énième promotion du Baccalauréat. Et les parents d’élèves continuent à demander à l’évêque que je suis que leurs enfants puissent poursuivre leurs études jusqu’à l’université.’’

Aujourd’hui, son diocèse compte plus de 811 mille fidèles issus des régions de Kolda et de Sédhiou.

Au vu de cette forte demande des parents, monseigneur Jean-Pierre Bassène confie : ‘’Nous sommes en train d’appeler l’Ucao (Université catholique de l’Afrique de l’Ouest) à venir s’implanter à Kolda. Déjà, nous disposons d’un terrain et c’est là que nous voulons l’implanter. Nous attendons la réaction des autorités et si toutefois nous parvenons à obtenir des papiers de ce site, nous sommes à la recherche des financements.’’

Mise en place d’une structure hospitalière catholique

Le domaine de la santé n’a pas été en reste. L'évêque souligne que des efforts considérables ont été consentis. Des dispensaires privés catholiques ont été créés. Il y a aussi des centres de récupération nutritionnelle. L’Église joue sa partition, aux côtés de la responsabilité régalienne de l’État, en matière de santé. ‘’Aujourd’hui, nous voudrions aussi aider l’État à mettre en place une structure hospitalière catholique. Nous avions ciblé un terrain et nous n’avons pas encore obtenu le titre de propriété. Nous attendons les autorités. Dès lors que nous avons le feu vert des autorités, nous allons constituer des dossiers et aller à la recherche des fonds pour mettre en place ce projet-là’’, indique-t-il.

Le diocèse de Kolda compte cette année organiser un séminaire à Sédhiou. Cette rencontre permettra de former les jeunes qui veulent devenir des prêtres et de mûrir leur vocation.

‘’Les actes parlent plus fort que les mots’’, est l’un des principes de monseigneur Jean-Pierre Bassène. Car l’évêque ne fait jamais de distinction entre chrétiens et musulmans ; tous sont égaux à ses yeux. L’évêque de Kolda est un ambassadeur de la paix qui invite toujours les jeunes à promouvoir la paix et la cohésion sociale, gage de développement durable d’une nation.

NFALY MANSALY