MACKY SALL A MOUSTAPHA DIOP

‘’Vous travaillez efficacement sans beaucoup de bruit’’

S’il y a un ministre du gouvernement de Macky Sall qui doit être actuellement aux anges, c’est bien le ministre du Développement industriel et des PME/PMII, Moustapha Diop. Hier, le chef de l’Etat a cité son nom au moins quatre fois dans son discours, pour le féliciter et le remercier de son dévouement.

A l’intention de ce dernier, le chef de l’Etat, avare en félicitations, dira : ‘’Je salue votre engagement. Vous travaillez efficacement sans beaucoup de bruit. Mais je sais que vous êtes très motivé dans la tâche qui vous est confiée. Je vous renouvelle donc toute ma confiance, Monsieur le Ministre.’’ Ainsi, dans ce contexte où tous les responsables rivalisent d’ardeur pour plaire au chef, le maire de Louga semble avoir réussi à taper dans l’œil de la seule constance à l’Alliance pour la République et au sein de Benno Bokk Yaakaar.

ECHANGES ENTRE LA CHINE ET LE SENEGAL

Une hausse record de 15 %, malgré la pandémie

Malgré la pandémie de Covid-19, les échanges entre la Chine et le Sénégal ne faiblissent pas. Au contraire, ils ont atteint des niveaux jamais égalés auparavant. ‘’La Chine, a déclaré son ambassadeur, accompagne toujours le Sénégal pour lutter contre la pandémie et à redresser l’économie. En 2020, le volume du commerce entre les deux pays a augmenté de 15 %, atteignant un record de 2,9 milliards de dollars US. Aussi, malgré la crise, le gouvernement chinois ainsi que les entreprises se tiennent aux principes suivant : non réduction des assistances, non suspension des travaux, non retrait des capitaux et des personnels.’’

Pour le représentant de la Chine au Sénégal, ce projet va, à coup sûr, accroître la souveraineté du Sénégal dans le domaine industriel. ‘’Cette plateforme, soutient-il, va contribuer à perfectionner la structure économique du Sénégal, à alléger l’importation de produits étrangers, à accélérer la transformation industrielle et à consolider sa position de pôle de manufacture régionale. Grâce à cette plateforme, le Made in Senegal et By Senegal deviendra un atout et une fierté qui va tracer un chemin tout droit vers l’émergence’’.

Cela dit, le diplomate a également insisté sur la nécessité de développer des politiques d’incitation pour attirer des investisseurs étrangers. Il affirme : ‘’La réforme et l’ouverture de la Chine ont commencé par l’implantation de zones économiques spéciales. En Chine, nous avons un dicton qui dit : ‘Créer un bon nid pour attirer les oiseaux.’ Notre expérience montre que les plateformes industrielles riches en ressources et en politiques préférentielles peuvent attirer les investisseurs étrangers. Ce qui contribuera à la croissance du Sénégal.’’