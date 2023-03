Dans le cadre de la 3e édition du 2M Design Show, Mounir Moda, de son vrai nom Moussa Ndiaye, a fait face à la presse hier pour parler du salon de la mode qu'il organise ce samedi 11 mars 2023 à Dakar, sur le thème "Dakar, capitale de la mode".

Lors de son tête-à-tête avec les hommes des médias, il explique que cet événement va permettre aux stylistes, créateurs et mannequins sénégalais et africains de vendre leurs produits et d'avoir des contacts à niveau international.

Ainsi, dit-il, cet événement se veut un moment d’échanges et d’interactions entre acteurs de la mode, ceux des médias et du showbiz en général à travers un défilé de haut niveau, avec notamment la participation de créateurs venus du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et du Nigeria. Prenant part à la conférence, l'acteur culturel Amadou Diop affirme qu'il est très difficile d'organiser des activités de mode en Afrique, surtout au Sénégal.

Car, explique-t-il, l'industrie culturelle ne marche pas en Afrique et c'est dommage. Pour sa part, Éva Chon, ancienne mannequin et actrice de la mode, lance un appel aux autorités et à toute la population sénégalaise de venir soutenir le frère Moussa Ndiaye en achetant ses produits. Ainsi, ajoute-t-elle, c'est difficile d'organiser ces genres d'événements au Sénégal parce que l'État ne soutient pas les acteurs de la mode. "Aidez-nous à faire développer la mode au Sénégal", lance-t-elle.