Le roi du Yéla Baaba Maal est le parrain de la troisième édition du Carnaval de Dakar qui a pour thème ‘’Sport et culture’’. Cet évènement, qui valorise la diversité culturelle, met à l’honneur, cette année, la culture haal pulaar. Celle-ci sera explorée en profondeur, à travers le théâtre, la danse, la gastronomie, etc. Le Nigéria est le pays à l'honneur.

Du 25 au 27 novembre prochain, se tiendra la troisième édition du Carnaval de Dakar. Cette année, en plus de la participation du groupe Xalam 2 qui fait partie des ambassadeurs, Baaba Maal est choisi comme parrain de cet événement pluridisciplinaire qui propose une programmation de musique, de parade, de danse, de théâtre, de gastronomie, d’artisanat et d’élection de Linguère. Ils déroulent leur prestation durant la deuxième journée du carnaval. ‘’Baaba Maal est un immense artiste qui a su garder sa simplicité doublée de grande générosité qu'il met au service du collectif. C’est un homme qui fédère. Très engagé dans les questions de paix et de développement local, il organise, depuis 15 ans, le festival Blues Du Fleuve à Podor, le premier week-end du mois de décembre’’, a déclaré l’organisatrice de ce carnaval, Fatou Kassé Sarr au sujet du roi du Yéla.

Chaque année, des innovations sont apportées pour que le carnaval soit plus festif. Dans ce sens, pour cette troisième édition, seront installés sur le site de l’évènement, des stands d'associations sportives et culturelles, des espaces de jeux et d'animations sportives, un espace d’enfants, et une fan zone RTS à l’occasion de la coupe du monde Qatar 2022. De plus, une parade culturelle et sportive sera organisée. En effet, ‘’Sport et culture’’ est le thème de la présente édition. Car, souligne Fatou Kassé Sarr, le sport et la culture possèdent une complémentarité qui se décline de multiples façons : dans la pratique, dans les talents, dans la créativité, dans les valeurs et dans la cohésion sociale. ‘’Lorsqu’ils sont mis en synergie, leurs effets sont décuplés dans un esprit d’équipe, de partage et de joie, procurant aux populations des instants de symbioses magiques !’’, a-t-elle dit.

‘’Avec la victoire des Lions à la CAN et la liesse populaire extraordinaire qui s’en est suivie, le Sénégal est dans une année sportive et positive. Le Carnaval de Dakar 2022 veut valoriser cette énergie positive, en provoquant des rencontres inattendues entre artistes et sportifs et en créant de l’interaction avec le grand public. Moments intenses en vue où vont se côtoyer, une nouvelle fois, le traditionnel et le contemporain, la jeunesse et les anciens de sept à soixante-dix-sept ans’’, a-t-elle poursuivi.

A chaque édition, le Carnaval de Dakar met en lumière, durant trois jours, la diversité culturelle, mais un accent sera mis sur une culture en particulier, afin de la faire découvrir en profondeur, grâce à des pièces de théâtre, de la danse, de la musique, etc. Lors de la précédente édition, les Lébous étaient à l’honneur, avec la présence de Djaraaf Youssou Ndoye. Pour l’édition 2022, le Nigéria est le pays invité d’honneur, la culture haal pulaar sera mise en avant. Celle-ci sera donc explorée plus en profondeur.

Le Carnaval de Dakar promeut les savoir-faire locaux et les pratiques pluridisciplinaires. Il favorise et encourage la rencontre des cultures et se veut une vitrine de cette Afrique créative et dynamique. Aussi, artisans, designers, chefs cuisiniers, artistes traditionnels, acteurs des cultures urbaines iront à la rencontre du public. En parallèle, des aspects scientifiques structurants sur les questions d'ancrage et de progrès liés au développement seront abordés, lors de conférences thématiques. Ainsi, dès le premier jour de cette édition, le professeur Ibrahima Wane, conseiller scientifique et modérateur, animera une conférence sur le thème de la ‘’Diversité culturelle, créativité et économie des territoires’’.

BABACAR SY SEYE