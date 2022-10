Le festival de Lompoul revient en 2022 pour une 6eme édition. Du 04 au 06 au novembre prochain, des virtuoses de la musique de la région du Sahel et du monde, mais aussi, de jeunes talents égailleront un public diversifié, au cœur des dunes du mini désert du Sénégal.

Après une longue pause due à l’épidémie d’Ébola, à la tension au Mali et à la Covid-19, le festival du Sahel reprend cette année. La sixième édition de cet événement majeur, qui se tient au cœur du désert de Lompoul, situé dans le département de Kébémer, est prévue du 04 au 06 au novembre prochain. Au programme, il y aura deux concerts nocturnes. Plusieurs artistes du Sénégal et du monde dont l’Orchestre Baobab et l’artiste Cheikh Lô ont déjà donné leur accord de principe. L’annonce a été faite par le directeur du festival de Lompoul, Abdoulaye Savaré, en marge d’un point de presse tenu sur le site du festival.

Les artistes de la nouvelle génération seront aussi de la partie. Au-delà de la musique, une résidence d’artistes photographes est prévue avant, pendant et après l’évènement. Ainsi, dès le 25 de ce mois, ces artistes seront présents sur le lieu où se dérouleront les activités. ‘’Le festival du Sahel se veut un lieu de rencontre et d’échange des peuples du Sahel. Son ambition est de donner une autre image du Sahel qui est souvent présenté comme une zone de désolation, de pauvreté et d’immigration clandestine’’, a indiqué M. Savaré qui a récemment pris les rênes de ce rendez-vous annuel qui promeut la diversité culturelle des peuples du Sahel.

Ainsi, ce festival du festival de Lompoul est pour lui, l’occasion de montrer une autre facette de cet espace, de présenter une partie de leur culture.

Date de l’édition 2023 connue, malgré l’exploitation du zircon

Durant les cinq précédentes éditions, des mécontentements avaient été notés. En effet, la commune se sentait exclue de l’organisation du festival. Mais, pour cette sixième édition, les organisateurs ont, dès le début du processus, échangé avec la Commission Tourisme. En plus de cela, ils promettent de ne pas en rester là, mais d’aller au-delà de l'événement. Ils comptent, en effet, mettre en place un projet qui impactera au niveau de l’emploi des jeunes.

‘’Notre collaboration avec la commune de Diokoul est très importante pour l’organisation du festival du Sahel. Nous voulons que cet événement soit un marqueur identitaire de la zone. Qui dit Diokoul dit tourisme. Il est important qu'il y ait un événement de cette taille pour une meilleure visibilité de la commune’’, Abdoulaye Savaré qui se dit d’avoir eu la collaboration avec la mairie. Ainsi, il a souligné, devant des témoins, que d’importants efforts sont en train d’être faits pour que le festival soit plus accessible aux populations, notamment par rapport à l’hébergement et la restauration.

Il faut noter que l’accès reste gratuit pour la population locale. Par ailleurs, au plus tard, au mois de septembre 2023, débutera l’exploitation du zircon dans le désert de Lompoul, pour une période de cinq ans. Mais, cela n’empêchera pas la tenue de l’édition de l’année prochaine. ‘’Les dirigeants de GCO (Société Grande côte opération) nous ont assuré de leur collaboration pour la septième édition qui va se dérouler, du 08 au 10 décembre 2023’’, a informé M. Savaré.

BABACAR SY SEYE