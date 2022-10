La 6e édition de Jaba se tiendra du 4 au 6 novembre prochain. Elle est placée sous le thème de l’entrepreneuriat féminin. De plus, les cultures urbaines y ont une place importante. Il y aura deux concerts dont un qui sera animé par Nix.

Du 4 au 6 novembre prochain, se tiendra, au Novotel, la 6e édition de Jaba, un projet de promotion de l’industrie créative sénégalaise. Plus de 30 designers et entrepreneurs de mode y prennent part. Il s’agit d’une expo-vente. En parallèle, il y a d’autres activités qui pivotent autour de la mode, telles que la musique, les ateliers artistiques, des talks et de la gastronomie.

Financier de formation, l’initiateur Xalil Cissé a choisi, pour la présente édition, comme thème l’entrepreneuriat féminin. Les cultures urbaines seront aussi au cœur de l’événement. Ainsi, des activités phares permettront de mettre en exergue différents aspects du thème général. ‘’Quatre-vingt-dix pour cent des entrepreneurs qui sont impliqués dans ce projet sont des femmes. Nous sommes en contact avec le ministère de l'Artisanat, notamment la Direction de la Transformation de du secteur informel et éventuellement la Direction des Arts. Il y a eu des ateliers auxquels nous étions invités pour donner notre avis sur les questions de formalisation, a partagé M. Cissé au cours d’une interview accordée à ‘’EnQuête’’.

‘’Jaba lutte contre le chômage, favorise l’entrepreneuriat féminin et des jeunes qui se sont investis dans les industries culturelles et créatives. Sa récurrence trimestrielle et la diversité de son contenu font de Jaba plus qu’une ‘marketplace’, mais plutôt une expérience inclusive du Made in Sénégal’’, a-t-il poursuivi.

D’ailleurs, les talks sont animés par des femmes leaders dans leur domaine. Khady Niang de la structure Red Lips animera, le 5 novembre, un talk sur le thème de l’entrepreneuriat de mode.

Pour les concerts, le rappeur Nix fera son show le 4 novembre. Pour les autres artistes, les organisateurs sont en phase de discussion avec eux. L’autre partie du show sera assurée, soit par le duo Ash The Best-Obree Daman, soit Cheikh Lo, soit Souleymane Faye. ‘’Peut-être même qu’on fera trois concerts. Ça dépendra des moyens’’, sourit-il.

En outre, il y aura un atelier photo/graffiti. ‘’Jaba offre une nouvelle plateforme d’expressions artistiques intégrant les arts vivants, l’art scénique, l’artisanat d’art et plus loin la diversité culturelle et la gastronomie. Particulièrement, cette édition fera une exposition sur l’évolution de la mode au Sénégal’’, a déclaré Xalil Cissé qui travaille dans l’optimisation et la professionnalisation de la mode locale. ‘’Il fallait une plateforme de référence au Sénégal qui puisse mettre en exergue la création sénégalaise de façon périodique. Il est question d’inviter des designers à un événement pareil pour qu’ils montrent leur savoir-faire’’, a-t-il indiqué.

Il faut dire que Jaba a gagné un positionnement dans l’espace culturel. Au début, l’événement a rassemblé plus de 400 visiteurs à la première édition, en décembre 2020. Actuellement, il réunit plus de 1 500 visites en présentiel. Côté digital, lors de la dernière édition qui s’était tenue durant la Biennale, il y a eu près d’un million six cents vues sur le digital, selon les statistiques. Son objectif est de soutenir l’entrepreneuriat culturel et l’activité économique de cet écosystème en lui offrant un cadre d’expression B2B et B2C.

Les sources statistiques sur les industries démontrent que les entreprises artisanales constituent ‘’80 à 90 %’’ du tissu industriel au Sénégal, relèvent les organisateurs de Jaba. Selon qui, ces entreprises sont la base économique principale du Sénégal drainée par 60 % de la population active. ‘’Les entreprises artisanales sont non seulement le socle de la croissance, mais également un levier puissant du secteur privé qui joue un rôle crucial dans le développement économique et social du pays. Ce fait explique largement la nécessité de renforcement de ce secteur par la promotion et l’appui de ses acteurs’’, ont soutenu Xalil Cissé et Cie.

BABACAR SY SEYE