Guédiawaye Hip-Hop, verra la participation d’artistes venus de neuf pays (Afrique, USA et Europe). Au menu, des concerts, des projections de films et d’autres événements avec la crème du milieu hip-hop sénégalais.

La particularité de la 8e édition du festival Guédiawaye by rap de cette année est qu’elle coïncide avec les 11 ans d’existence du centre Guédiawaye Hip-Hop (G-2H). Au menu, annonce le directeur du festival, il y aura une soirée de gala, des concerts, des projections de films, entre autres événements. Selon Fou Malade, la crème du mouvement hip-hop sénégalais y prendra part, notamment ASHS The Best, Awadi, Ngaka Blindé, Dip Doundou Guiss, Matador, Nit Doff, Niagass, Moona, etc. Des artistes de neuf pays, à savoir la Guinée, la Mauritanie, le Nigeria, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Kenya, la Suisse et les USA, y prendront part.