‘’J’ai fait 10 ans dans ma carrière professionnelle dans le secteur de l’eau. Je fais partie des Sénégalais qui s’étaient opposés fermement à la privatisation de la Sones, alors que j’étais ministre sortant et membre du Bureau politique du Parti socialiste. Je rappelle cela juste pour dire que je suis un homme de convictions, pour dire que de bonnes choses ont été faites dans le secteur de l’eau par le chef de l’État, en s’appuyant sur les plus grands cadres de ce pays.

Nous sommes sur la bonne voie et je le dis en toute objectivité. Le Sénégal fait partie des rares pays où tout le monde utilise l’eau potable pour travailler, alors que nous avons des bassins de rétention qui ne servent absolument à rien. Pourquoi ne pas utiliser cette eau pour qu’elle serve à la construction ?

A Guédiawaye comme à Pikine, il y a des bassins qui retiennent énormément d’eau. Pourquoi ceux qui construisent ne peuvent pas accéder à cette eau et aller construire leurs maisons avec ? Si vous voyez qu’à Dakar-Plateaux, on ne voit pas des inondations, c’est parce que les Blancs n’y ont pas mis des surpresseurs, mais des canaux. On ne peut pas avoir une ville qui est entourée par l’eau et être inondée. Tous ces pays qui le sont dans ce monde, les eaux de pluie sont évacuées dans la mer. L’argent que vous mettez dans la lutte contre les inondations, essayer l’assainissement par le canal à ciel ouvert, en suivant le mouvement par gravitation. Utilisez les lacs et la mer pour lutte contre les inondations.’’, a déclaré, hier, le Grand Serigne de Dakar à l’Assemblée nationale, lors du vote du budget du ministère de l’Eau.