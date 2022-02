La Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) et le Syndicat des professionnels de l’Information et de la communication du Sénégal (Synpics), en partenariat avec la fondation Friedrich Ebert, ont tenu un atelier d’information les 12 et 13 février. A l’occasion, ils ont échangé sur la loi relative à l’accès à l’information.

Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, il est indiqué : ‘’Constatant les lenteurs observées dans l’adoption d’une loi relative à l’accès à l’information par l’Etat du Sénégal ; constatant le déficit d’informations officielles sur l’état d’avancement du processus qui avait pourtant la particularité d’être très inclusif ; considérant l’importance pour le Sénégal de disposer d’une loi sur l’accès à l’information conforme à la loi type de l’Union africaine ; considérant l’importance d’une telle loi pour les citoyens, particulièrement le journaliste’’, les organisateurs ‘’recommandent aux organisations de la société civile membres de la Commission nationale d’accès à l’information’’, ‘’notamment celles qui ont initié le processus d’adoption d’une loi relative à l’accès à l’information au Sénégal, de saisir officiellement le garde des Sceaux, ministre de la Justice, aux fins de transmission de la dernière version de l’avant-projet de loi relative à l’accès àl’information’’.