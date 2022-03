Le Sénégal a bénéficié d’un financement de 132,6 millions d’euros, soit environ 87 milliards de francs CFA, de l'Association internationale de développement (IDA) pour accroître l'accès aux services d'électricité pour les ménages, les entreprises et des installations publiques essentielles à travers le pays. L’annonce a été faite via un communiqué de la Banque mondiale reçu hier à ‘’EnQuête’’.

Le Conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé, le mardi 8 mars, un financement de 132,6 millions d’euros (environ 87 milliards de francs CFA) de l'Association internationale de développement (IDA) pour accroître l'accès aux services d'électricité pour les ménages, les entreprises et des installations publiques essentielles au Sénégal. "Le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité au Sénégal (Padaes) est une contribution importante à la stratégie gouvernementale en cours, visant l'accès universel, d'ici 2025, à l'électricité à un coût abordable pour tous les ménages sénégalais, tant en milieu rural qu'en milieu urbain", explique la ministre sénégalaise du Pétrole et des Energies, Sophie Gladima, dans un communiqué de la Banque mondiale reçu hier à ‘’EnQuête’’.

Le document de la BM souligne que plus d'un million et demi de personnes bénéficieront directement du Padaes, grâce au raccordement de 200 000 ménages au réseau, dont 40 000 ménages vulnérables qui recevront des kits de raccordement standardisés, adaptés à leurs besoins.

En outre, environ 700 micro, petites et moyennes entreprises, 200 écoles et 600 établissements de santé bénéficieront de services d'électricité nouveaux ou améliorés.

Le Sénégal a l'un des taux d'électrification les plus élevés du continent (78,6 %), mais ce taux élevé masque de profondes disparités entre les zones urbaines et rurales, les régions géographiques et les groupes de revenus. Le Padaes va contribuer à réduire la répartition inégale de l'accès à l'électricité. La dernière enquête démographique et sanitaire (EDS) au Sénégal révèle une forte corrélation entre la pauvreté et le défaut d'accès à l'électricité.

‘’Il y a un an, à peu près à la même époque, lors d'une table ronde sur l'accès universel, la Banque mondiale avait promis au gouvernement du Sénégal d'être à ses côtés, en s'engageant à augmenter ses financements et à être le principal partenaire de soutien à la vision partagée par le gouvernement. Avec l'approbation du Padaes, notre institution montre son profond engagement pour soutenir le secteur de l'énergie et le peuple sénégalais", relève le directeur des Opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, Nathan Belete.

Pour sa part, le chargé du projet au sein de la Banque mondiale estime que ce projet ‘’transformationnel’’ et ‘’innovant’’ consolide le soutien de la Banque mondiale à l'ambition du Sénégal d'atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2025, avec cinq ans d'avance sur l'ODD7, ce qui en fait l'un des premiers pays d'Afrique subsaharienne à atteindre cet objectif.

‘’Avec le Projet régional d'accès à l'électricité et le projet BEST (technologie de stockage de l'énergie par batterie), la Banque mondiale fournira un financement de près de 300 millions de dollars pour le Programme d'accès universel (PAU) du gouvernement, soit environ un tiers du déficit de financement restant’’, dit Manuel Luengo.

MARIAMA DIEME