Sous le thème ‘’Promotion des droits fonciers des femmes : quel partenariat avec les décideurs ?’’, le webinaire tenu ce week-end par l’Alliance nationale femmes foncier a enregistré l’engagement des ministères de l’Agriculture et de la Femme à soutenir les actions de l’Alliance pour plus d’efficience.

C’est un constat : le droits fonciers des femmes demeure encore une réalité précaire au Sénégal, malgré les progrès réalisés par les parties prenantes. Dans le contexte actuel de ‘’post-pandémie’’, l’appui aux initiatives socio-économiques de femmes est indispensable dans la relance des économies de nos Etats. C’est dans ce contexte que Mme Sadio Kanouté de la Direction équité et égalité de genre au ministère de la Femme, a profité d’un webinaire tenu ce vendredi par l’Alliance nationale femmes et foncier pour magnifier le partenariat entre acteurs politiques et organisations de femmes.

‘’L’Etat ne peut rien faire sans la société civile. C’est pour cela que nous devons travailler en partenariat et notre ministère est prêt pour matérialiser cela. Nous sommes ouverts à tout type de partenariat. Et pour vous rassurer, le ministère est disponible à signer une convention. Donc, nous sommes partants’’, a déclaré Mme Kanouté lors de son intervention.

‘’La place de la femme dans l’économie locale sénégalaise est fort importante. En effet, selon le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, elles constituent 52 % de la population sénégalaise ; 60 % d’entre-elles vivent et travaillent dans les zones rurales où elles constituent 68 % de la force de travail’’, a confié Mme Sadio Kanouté.

Sous le thème ‘’Promotion des droits fonciers des femmes : quel partenariat avec les décideurs ?’’, la rencontre a permis à Mme Sokhna Ndèye Mbacké, représentante du ministère de l’Agriculture, de dégager des pistes de partenariat au plan stratégique et opérationnel. ‘’Nous intervenons sur deux niveaux : il y a le niveau stratégique et celui opérationnel avec pas mal d’initiatives en cours. Ce qu’on propose à l’alliance, c’est d’aller vers une convention de partenariat où on pourra mettre en exergue les deux volets, que ce soit opérationnel ou institutionnel ou stratégique. Je pense que c’est cela qui pourra vraiment aider l’alliance à mieux travailler avec le ministère de l’Agriculture. Il faudra que ce projet de convention de partenariat soit adossé à un plan d’action qui sera suivi par les deux parties’, a-t-elle expliqué.

Madame Julie Cissé, Coordonnatrice du Groupement d’initiatives pour le progrès social/West Africa Région (Gips/War) a, dans son intervention, estimé que le problème majeur, c’est de formaliser le partenariat. ‘’La formalisation d’un partenariat pourrait nous aider à travailler encore plus. Nous souhaitons collaborer de manière formelle avec les deux ministères. Il y a certes une collaboration sur le terrain, mais il ne manquait que la formalisation pour être beaucoup plus efficient’’, a dit Mme Julie Cissé dont l’organisation est membre de l’Alliance femmes et foncier dont la direction est gérée par Cicodev/Afrique.