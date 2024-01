Accident mortel à la cité Aliou Sall 

Dans le cadre de l'enquête ouverte suite à l'accident corporel de la circulation routière devenu mortel le 10 octobre 2023, il a été procédé hier mercredi 24 janvier 2024, en fin de matinée, à l'interpellation du conducteur de la moto incriminé qui était en fuite depuis. Il s’agit de l’étudiant M. Sow. Il est âgé de 19 ans. En effet, le 10 octobre dernier, en début de soirée, des limiers du commissariat de police de Golf-Sud avaient été alertés d’un cas d’accident corporel de la circulation routière qui s'était produit sur des chantiers du BRT, à hauteur de la cité Aliou Sow. Ils se sont rendus sur les lieux pour constater les faits. Selon nos informations, le chauffeur incriminé avait déjà pris la fuite et les victimes étaient allongées à même le sol.

Elles ont été identifiées. Il s’agit de la commerçante F. Sèye et du livreur B. Diallo. Des informations recueillies sur place par les limiers ont permis de savoir que le conducteur de la moto non immatriculée a percuté les piétons F. Sèye et D. Faye avant de renverser dans sa chute B. Diallo et son passager. Toutes les victimes ont été évacuées à l'hôpital Dalal Jamm par les agents de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Malheureusement, la victime nommée F. Sèye, admise dans cet établissement sanitaire de la ville de Guédiawaye, a succombé à ses blessures le 10 octobre 2023. Quant à B. Diallo, il avait eu plus de chance, car il s’en est tiré avec une fracture de la jambe gauche.

Pour D. Faye, il avait eu des blessures légères. Le conducteur de la moto sans plaque d'immatriculation qui avait pris la fuite, était un livreur domicilié à Gadaye. Il avait déserté son domicile et changé de coordonnées téléphoniques durant toute cette période. C'est ainsi que la poursuite des investigations a permis de le retrouver et de le conduire dans les locaux du commissariat. Il est placé en garde à vue depuis hier pour homicide involontaire par accident de la circulation routière, coups et blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, défaut de permis de conduire, défaut d'assurance, défaut de maîtrise, délit de fuite.