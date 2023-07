Vingt-trois morts et 54 blessés. C'est le bilan de l'accident tragique qui s'est produit hier à Guene Sarr, une localité située dans la région de Louga. Le chef de l’État et de nombreuses personnalités ont réagi à ce drame.

La série noire se poursuit sur les routes du Sénégal. Après les deux accidents mortels de Sikilo (Kaffrine) et de Sakal (Louga) en janvier dernier, ayant coûté la vie à 64 passagers et fait des centaines de blessés, un autre accident tragique s'est produit hier sur la RN2, à quelques kilomètres de la ville de Louga. Depuis, les réactions se succèdent.

Le président de la République, Macky Sall, absent du territoire national, a exprimé sa compassion et appelé à plus de prudence sur la route. "J’exprime ma compassion suite au terrible accident de la route ce matin sur la RN2 à Guene Sarr. Je présente mes condoléances émues aux familles des 24 personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. J’appelle encore à plus de prudence sur la route", a tweeté le chef de l’État.

"La route a encore endeuillé le pays, avec 23 morts sur la route Louga – Saint-Louis. En dépit des multiples conseils présidentiels et interministériels, les routes du Sénégal restent plus meurtrières que jamais. Un sursaut national s’impose au niveau de tous les acteurs des transports et l’État ne doit pas renoncer à sa mission régalienne d’assurer la sécurité des voyageurs. J’adresse mes condoléances attristées aux familles des victimes", a réagi la candidate déclarée à la Présidentielle de 2024, Aminata Touré.

De son côté, le président du mouvement Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, a formulé des prières pour les familles et proches des disparus. "Loin d’être une fatalité, les accidents nous rappellent l’importance de la sécurité routière. Il est urgent, en tant que société, que nous prenions nos responsabilités collectives face à ces drames récurrents. Cela exige un effort coordonné de la part des autorités, des forces de l’ordre, des conducteurs et de l’ensemble de la société pour préserver les vies de nos concitoyens", a lancé l’ex-maire de Dakar.

Dans la même veine, il a interpellé l’État sur les politiques menées en matière de sécurité routière. "J’en appelle à plus d’investissement dans la modernisation de nos infrastructures routières et plus de rigueur dans le contrôle des véhicules’’, a invité Khalifa Sall.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)