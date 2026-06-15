Dans le cadre de ses visites de prise de contact avec les forces de défense et de sécurité, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a effectué, ce vendredi 12 juin, une visite de travail à la brigade nationale des Sapeurs-pompiers d’où il a demandé aux citoyens de faire preuve de discipline citoyenne sur plusieurs questions.

En tournée de prise de contact, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, s’est rendu vendredi dernier à l’état-major de la brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP), à la caserne Malick Sy. Le ministre, nommé début juin, a placé sa visite sous le signe de la prévention.

Premières pluies à Dakar, risques d’inondations, baignades dangereuses, comportements sur la route : il a demandé aux populations ‘’plus d’attention et de compréhension’’ pour faciliter le travail des secours.

Le ministre a lancé un appel solennel à la discipline citoyenne, notamment sur la route. Evoquant l’accident du jeudi 11juin sur l’autoroute à péage, qui a bloqué la circulation pendant de longues heures, il a dénoncé l’occupation de la bande d’urgence. ‘’Cette bande doit rester libre. Quand elle est encombrée, les secours n’arrivent pas à temps. Ce sont des vies en jeu », a-t-il martelé.

Mouhamadou Makhtar Cissé a ensuite rappelé que l’efficacité des secours repose sur une prévention partagée. Il en va de même de la préservation des ouvrages d’assainissement à l’approche de l’hivernage. Car, face aux inondations, le ministre a rappelé que le matériel, aussi impressionnant soit-il, ne suffira pas, « si les populations continuent à obstruer les voies d’eau, à boucher les égouts ou à construire en dur sur les axes d’écoulement ».

Il a donc lancé un appel solennel à l’endroit des populations afin qu’elles fassent preuve de plus d’attention et de compréhension pour aider les sapeurs-pompiers à mieux les secourir. Car, la sécurité, a-t-il insisté, « se gagne d’abord dans la prévention et la prévision, pas seulement quand le péril est déjà là ». Aujourd’hui, il invite les populations à suivre les messages de sensibilisation diffusés par les autorités compétentes.

Au terme de sa visite, il a remercié le Général Mamadou Ndoye et son état-major pour l’accueil. Il a salué la montée en puissance de le BNSP et souligné la qualité de la planification stratégique en cours jusqu’en 2029. Cependant, il a reconnu que les moyens restent insuffisants au regard des risques.