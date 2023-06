Du nouveau dans l’affaire des 27 fillettes présumées violées par le religieux Serigne khadim Mbacké qui s’est livré hier aux limiers du commissariat de Ndamatou, de la ville de Touba. Il a été transféré à la Gendarmerie.

L’affaire a choqué plus d’un. Et beaucoup se sont investis depuis plusieurs jours pour que le présumé coupable soit arrêté. Les communiqués de presse et les sorties sur les réseaux sociaux de féministes, de défenseurs des droits des enfants se sont multipliés. Même le ministère de la Femme s’est prononcée sur l’affaire. Il s’agit du présumé viol de 27 fillettes par celui qui leur enseignait le Coran.

Hier, alors que certains commençaient à souffler après les manifestations notées depuis le 1er juin dans plusieurs villes du pays, l’on a appris l’arrestation du présumé coupable, Serigne Khadim Mbacké. Il s’est rendu au commissariat de Ndamatou. Suite à cela, il est transféré à la Gendarmerie qui a en charge l’enquête.

Selon nos informations, Serigne Khadim Mbacké a été interrogé. A l'issue, le suspect a été livré à la gendarmerie de Touba qui devra continuer l’enquête. Cela s’explique par le fait que la majorité des victimes vivaient dans le secteur de compétence des éléments de la grande maréchaussée qui sont censés élucider cette affaire. L’enquête qui sera diligentée par les hommes en bleu va élucider certainement toutes les zones d’ombre de cette affaire qui a créé l’émoi et la consternation au sein de la population.

Rappel de cette affaire qui date de plus de plusieurs mois

Pour rappel, une plainte a été déposée par le Collectif des parents des victimes. Et pour qu’elle ne soit pas vaine, ledit collectif avait rencontré le porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre. Lors de cette audience qui avait duré plusieurs tours d’horloge, la voix de Touba leur avait promis que ce dossier fera l’objet d’un traitement adéquat, comme un dossier normal. Quelques jours après, une seconde rencontre a eu lieu entre le Collectif et Serigne Bassirou Abdou Khadre. A l'issue, il leur avait mis en rapport avec le patron de la compagnie de la gendarmerie de cette partie du Baol, le Capitaine Wade.

À signaler que cette affaire date de plus de trois mois, quand des parents ont accusé un marabout d'avoir violé plus de 20 filles et toutes des mineures. Plusieurs plaintes ont été déposées dans différents commissariats de police et de gendarmerie de la ville sainte de Touba. Le mis en cause du nom de Serigne Khadim Mbacké pour ne pas se faire alpaguer avait pris la clef des champs. C’est hier seulement qu’il a décidé de sortir de son trou et de se rendre aux hommes du Commissaire Thiobane, le patron du commissariat de police de Ndamatou.

L’école coranique où enseignait le suspect a été fermée depuis lors.

CHEIKH THIAM